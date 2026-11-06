Xã Cam Lâm công bố nghị quyết về tổ chức bộ máy và quyết định về công tác cán bộ

Ngày 6-11, HĐND và UBND xã Cam Lâm tổ chức hội nghị công bố nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy và quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng HĐND - UBND xã đã công bố 2 nghị quyết của HĐND xã về việc thành lập Phòng Kinh tế; Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng thuộc UBND xã. Phòng Kinh tế xã Cam Lâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế xã Cam Lâm (cũ), có chức năng tham mưu, giúp UBND xã quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - kế hoạch, công thương.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã Cam Lâm được thành lập trên cơ sở tách một phần nhiệm vụ của Phòng Kinh tế xã Cam Lâm (cũ), có chức năng tham mưu, giúp UBND xã quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng, nông nghiệp và môi trường. Hai phòng chính thức hoạt động từ ngày 1-11-2026.

Lãnh đạo xã Cam Lâm trao nghị quyết thành lập cho 2 phòng.

Cũng tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND xã về công tác cán bộ. Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Chí Công - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lâm (cũ) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lâm (mới); tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Vĩnh Phú - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lâm (cũ) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lâm (mới); giao nhiệm vụ cho ông Võ Chí Công - Phó Trưởng phòng Kinh tế, phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kinh tế xã kể từ ngày 1-11-2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng phòng.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Văn Hiến - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế xã Cam Lâm (cũ) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã Cam Lâm; giao nhiệm vụ cho ông Trương Văn Hiến - Phó Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã, phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng kể từ ngày 1-11-2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng phòng.