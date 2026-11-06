Xã Cẩm Khê xử lý nghiêm vi phạm trên đất nông nghiệp và hành lang an toàn giao thông

Đoàn công tác đã xác minh hiện trạng khu đất và các công trình, tài sản trên đất của hộ ông Hà Xuân Vũ. Qua kiểm tra ghi nhận, hộ ông Vũ đang tiến hành cải tạo, đồng thời tạo lập một số tài sản, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp (lợp mái tôn, sườn sắt, cột chống) với diện tích khoảng 70m2.

Hiện trạng vi phạm trên đất nông nghiệp của hộ ông Hà Xuân Vũ, thôn Đồng Tâm, xã Cẩm Khê.

Việc tự ý tạo lập tài sản, cơi nới xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình ông Hà Xuân Vũ là trái với quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác yêu cầu hộ gia đình ông Vũ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; không tự ý xây dựng, cơi nới hoặc tạo lập thêm các công trình khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện và thủ tục theo quy định.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông Hà Xuân Vũ cam kết sẽ tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và không tái phạm.

Sau khi được tuyên truyền, hộ ông Hà Xuân Vũ đã tháo dỡ vật kiến trúc trên diện tích vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm trên đất nông nghiệp, xã Cẩm Khê tiếp tục kiểm tra, duy trì trật tự hành lang an toàn giao thông sau giải tỏa và xử lý các trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 3/11, Tổ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ của UBND xã Cẩm Khê tiếp tục kiểm tra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lề đường bày bán hàng hóa; yêu cầu các cá nhân ký cam kết không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Đến nay, Tổ công tác đã lập 4 biên bản “ghi nhận hiện trạng và di dời tài sản, vật dụng đặt trong phạm vi vỉa hè, hành lang an toàn giao thông”; tạm thu giữ các vật dụng của cá nhân cố tình vi phạm sau khi đã ký cam kết, đề nghị UBND xã xử lý vi phạm theo quy định.

Trước đó, trong 2 ngày 28-29/10, tổ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ UBND xã Cẩm Khê đã kiểm tra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lề đường bày bán hàng hóa, để biển hiệu. Qua kiểm tra đã yêu cầu các cá nhân ký cam kết không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông; đồng thời, kiên quyết lập biên bản, đề nghị UBND xã xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm cam kết.