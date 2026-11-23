Thời gian qua, xã Cam An đã tập trung huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn

Một trong những chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới ở xã Cam An là hệ thống hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện. Thời gian qua, địa phương đã đầu tư nâng cấp một số tuyến đường, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Trong đó, tuyến đường từ thôn Vĩnh An đến trụ sở UBND xã vừa được nâng cấp, mở rộng; lề đường được lát gạch, trồng cây xanh, tạo diện mạo khang trang cho khu vực.

Bà Phạm Thị Bích Phượng, người dân trong thôn cho biết: “Trước đây, đường xuống cấp, bụi bặm, việc đi lại và buôn bán gặp nhiều khó khăn. Khách hàng thường ngại ghé vào quán ăn uống vì đường sá không thuận tiện. Từ khi đường được nâng cấp sạch đẹp hơn, việc buôn bán của gia đình tôi thuận lợi, khách đến đông hơn. Học sinh đi học qua tuyến đường này cũng an toàn hơn”.

Tuyến đường thôn Vĩnh An đên trụ sở UBND xã Cam An vừa được nâng cấp, mở rộng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Bà Trần Thị Hường (thôn Vĩnh An) cho biết, được địa phương hỗ trợ, gia đình bà đang tập trung hoàn thiện sản phẩm bánh bột lọc, hướng đến đạt chứng nhận OCOP. Bà kỳ vọng khi được công nhận OCOP, sản phẩm sẽ có thêm cơ hội quảng bá, tiếp cận nhiều khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế gia đình.

Sản phẩm hoa móc len, thú bông móc len của hộ kinh doanh My Len (xã Cam An) đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2024.

Hiện nay, xã có các sản phẩm OCOP như: Xoài Úc, hoa móc len, thú bông móc len. Bên cạnh đó, Suối Đá và chùa Tuyền Lâm có tiềm năng phát triển du lịch, là những lợi thế để địa phương nghiên cứu khai thác, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Theo kết quả tự rà soát, xã Cam An đã đạt 10/10 tiêu chí nông thôn mới, với 47/47 nội dung tiêu chí thành phần và đã gửi hồ sơ minh chứng theo quy định. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chờ cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, đánh giá và xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã vẫn còn một số khó khăn, nhất là về nhân lực, hồ sơ minh chứng và việc chuẩn hóa dữ liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính. Công chức phụ trách các tiêu chí kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong khi việc thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành, lĩnh vực. Một số tiêu chí có yêu cầu chuyên môn sâu, cần số liệu qua nhiều năm hoặc xác nhận của cơ quan cấp trên, khiến địa phương gặp lúng túng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Bên cạnh đó, địa bàn xã rộng, gồm 9 thôn, có địa hình trung du, miền núi; nguồn lực ngân sách còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư và nâng cao chất lượng các tiêu chí...

Theo đề xuất của địa phương, tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến gần 56 tỷ đồng. Nguồn vốn này được định hướng đầu tư các công trình thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Cam An, thời gian qua, xã đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào, mô hình phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Một trong những khó khăn trong quá trình triển khai là việc lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí, nội dung tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030. Đây là lần đầu tiên địa phương thực hiện công việc này, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách chương trình chủ yếu là nhân sự mới, còn hạn chế về kinh nghiệm triển khai. Nguồn vốn chương trình phân bổ chậm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, nhiệm vụ đề ra.

Từ thực tế đó, xã kiến nghị các sở, ngành quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, nhất là trong công tác lập và thẩm tra hồ sơ minh chứng; đồng thời tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, phân công đầu mối phụ trách để giải đáp những vướng mắc phát sinh. Địa phương cũng đề xuất tỉnh quan tâm bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư những công trình thiết yếu như: Giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch và môi trường.

MÃ PHƯƠNG