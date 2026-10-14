Xã Cái Nước đã hoàn thành 9/10 tiêu chí nông thôn mới

Bứt phá kinh tế từ con tôm

Tập trung phát huy lợi thế nuôi trồng thuỷ sản, đa dạng hoá mô hình sản xuất và phát triển sản phẩm đặc trưng, xã Cái Nước đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế.

9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thuỷ sản của xã 15.604 tấn (đạt 86,69% kế hoạch năm), trong đó sản lượng tôm 9.253 tấn (đạt 84,12% chỉ tiêu). Thuỷ sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế chủ lực, duy trì nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Thuỷ sản là ngành kinh tế chủ lực của xã Cái Nước.

Gắn bó nhiều năm với nghề nuôi tôm, ông Hồ Minh Anh (ấp Đầm Cùng) cho biết: "Con tôm là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi và nhiều hộ dân. Trong bối cảnh giá cả thị trường biến động và chi phí đầu vào tăng cao, việc áp dụng khoa học kỹ thuật, quản lý nguồn nước, phòng ngừa dịch bệnh có ý nghĩa quan trọng quyết định hiệu quả mỗi vụ nuôi. Vì thế, chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến để người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Ông Hồ Minh Anh (ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước) phấn khởi thu hoạch tôm nuôi.

Song song với phát triển tôm nuôi, địa phương khuyến khích nông dân đa dạng hoá sinh kế.

Tại ấp Đầm Cùng, gia đình ông Nguyễn Văn Tư thực hiện mô hình nuôi dê, mang lại nguồn thu nhập khá. "Quá trình nuôi đòi hỏi chú trọng vệ sinh chuồng trại, chăm sóc cẩn thận và chủ động tìm kiếm đầu ra. Hy vọng mô hình sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để gia đình phát triển kinh tế", ông Tư chia sẻ.

Nước mắm Minh Nhựt đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần phát huy giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Sản phẩm nông nghiệp của địa phương nâng cao giá trị thông qua thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Là một trong hai chủ thể có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao của xã Cái Nước, ông Hứa Minh Nhựt (ấp Nghĩa Hiệp) cho biết: “Tham gia chương trình OCOP là cơ hội để nước mắm truyền thống Minh Nhựt quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Huy động sức dân hoàn thiện hạ tầng

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tính đến cuối tháng 9/2026, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Cái Nước đạt 85 triệu đồng/người/năm. Toàn xã chỉ còn 48 hộ nghèo (chiếm 0,46%) và 89 hộ cận nghèo (chiếm 0,85%).

Đi đôi với phát triển kinh tế, hệ thống giao thông và thuỷ lợi phục vụ sản xuất, dân sinh cũng được quan tâm đầu tư. Xã đã nạo vét 4 tuyến kênh dài 4.600 m; khởi công và khánh thành 20 cây cầu từ nguồn xã hội hoá, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng; đặc biệt người dân đóng góp sửa chữa 9 tuyến đường dài hơn 11 km và 10 cầu nông thôn.

Công tác bảo vệ môi trường chuyển biến tích cực: Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95%; 93,17% số hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn và 86,7% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Diện mạo khang trang của xã Cái Nước. Ảnh: VIỆT TIẾN

Đến nay, xã Cái Nước đã hoàn thành 9/10 tiêu chí nông thôn mới; địa phương dồn sức thực hiện tiêu chí còn lại là mô hình nông thôn thông minh.

Cho biết về định hướng phát triển, ông Nghiêm Thanh Miền, Phó Chủ tịch UBND xã Cái Nước, nhấn mạnh: “Thời gian tới, xã tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng thuỷ sản, khuyến khích người dân đa dạng hoá mô hình sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Địa phương sẽ tập trung huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, bảo vệ môi trường, quyết tâm hoàn thành tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới".

Để về đích đúng lộ trình, chính quyền địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực, kết hợp tuyên truyền, vận động sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới tại Cái Nước không dừng lại ở những con số hay danh hiệu, mà mục tiêu cốt lõi là tạo chuyển biến thực chất, giúp người dân ổn định sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm giàu bền vững ngay trên chính quê hương mình./.