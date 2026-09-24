Xã Cà Ná công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 24-9, xã Cà Ná tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ đối với 10 cán bộ nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Cà Ná trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã công bố, trao các quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm bảo đảm sự đồng bộ, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại địa phương. Các cán bộ nhận nhiệm vụ mới bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Cà Ná đề nghị, trên cương vị công tác mới, các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; chủ động, sâu sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.