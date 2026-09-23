Xã Bù Đăng bàn giao 38 sổ đỏ tận nhà cho người dân
Ngày 23-9, UBND xã Bù Đăng tổ chức Hội nghị sơ kết Chiến dịch 90 ngày, đêm triển khai dữ liệu phục vụ nhân dân, Chiến dịch 180 ngày thực hiện Đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu và bàn giao sổ đỏ tại nhà đợt 1.
Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” của Thành ủy. Qua triển khai, 2 chiến dịch đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm sạch dữ liệu dân cư, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ lần đầu và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.
Trong thực hiện chiến dịch, xã Bù Đăng đã thu thập 139 trường thông tin liên quan đến dân cư, hộ tịch, bảo hiểm, giáo dục, lao động, việc làm, đất đai, nhà ở, môi trường, sản xuất nông nghiệp... Qua đó, từng bước chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ người dân. Đối với lĩnh vực đất đai, xã đã rà soát, định vị hơn 1 ngàn thửa đất; 38 hồ sơ đủ điều kiện đã hoàn thành thủ tục và được bàn giao sổ đỏ tận nhà. Đáng chú ý, thời gian giải quyết một số hồ sơ được rút ngắn từ 30 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc.
Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia 2 chiến dịch; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy cách làm sâu sát với dân, chuyển tinh thần “chiến dịch” thành phương pháp làm việc thường xuyên, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đối với việc cấp sổ đỏ cho người dân, Đảng ủy đề nghị chính quyền tiếp tục phân loại từng trường hợp, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/xa-bu-dang-ban-giao-38so-do-tan-nha-cho-nguoi-dan-97c6e45/