Xã Bù Đăng bàn giao 38 sổ đỏ tận nhà cho người dân

Người dân xã Bù Đăng ký nhận sổ đỏ tại nhà. Ảnh: CTV

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” của Thành ủy. Qua triển khai, 2 chiến dịch đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm sạch dữ liệu dân cư, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ lần đầu và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong thực hiện chiến dịch, xã Bù Đăng đã thu thập 139 trường thông tin liên quan đến dân cư, hộ tịch, bảo hiểm, giáo dục, lao động, việc làm, đất đai, nhà ở, môi trường, sản xuất nông nghiệp... Qua đó, từng bước chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ người dân. Đối với lĩnh vực đất đai, xã đã rà soát, định vị hơn 1 ngàn thửa đất; 38 hồ sơ đủ điều kiện đã hoàn thành thủ tục và được bàn giao sổ đỏ tận nhà. Đáng chú ý, thời gian giải quyết một số hồ sơ được rút ngắn từ 30 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc.

Đại diện lãnh đạo xã Bù Đăng trao sổ đỏ tại nhà cho người dân. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia 2 chiến dịch; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy cách làm sâu sát với dân, chuyển tinh thần “chiến dịch” thành phương pháp làm việc thường xuyên, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đối với việc cấp sổ đỏ cho người dân, Đảng ủy đề nghị chính quyền tiếp tục phân loại từng trường hợp, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch.