Xã Bom Bo phát động trồng 5.000 cây xanh
Sáng 21-9, tại Di tích Quốc gia sóc Bom Bo, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bom Bo (thành phố Đồng Nai) tổ chức chương trình “Bom Bo - Sắc vàng đường quê”.
Chương trình phát động toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần tạo chuyển biến về cảnh quan môi trường, hình thành các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, có hoa và cây cảnh; từng bước xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao chất lượng môi trường sống.
Theo đó, xã Bom Bo sẽ triển khai trồng 5.000 cây xanh, chủ yếu là cây hoa hoàng yến, dọc các tuyến đường tại 5 thôn và khu vực Di tích Quốc gia sóc Bom Bo. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 100% khu dân cư trên địa bàn xã.
Với phương châm “Nhân dân là chủ thể, MTTQ làm cầu nối, đoàn thể đồng hành, thôn trực tiếp thực hiện”, xã Bom Bo chú trọng việc chăm sóc, duy trì cây sau khi trồng, bảo đảm các tuyến đường được xây dựng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.
Lễ phát động cũng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” trên địa bàn xã.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202609/xa-bom-bo-phat-dong-trong-5000-cay-xanh-ca2359c/