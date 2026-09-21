Xã Bom Bo phát động trồng 5.000 cây xanh

Quang cảnh buổi lễ tại cổng Di tích Quốc gia sóc Bom Bo, xã Bom Bo. Ảnh: ĐVCC

Chương trình phát động toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần tạo chuyển biến về cảnh quan môi trường, hình thành các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, có hoa và cây cảnh; từng bước xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bom Bo Vũ Long Sơn (bên trái) và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bom Bo Nguyễn Văn Phát tham gia trồng cây sau buổi lễ. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, xã Bom Bo sẽ triển khai trồng 5.000 cây xanh, chủ yếu là cây hoa hoàng yến, dọc các tuyến đường tại 5 thôn và khu vực Di tích Quốc gia sóc Bom Bo. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 100% khu dân cư trên địa bàn xã.

Với phương châm “Nhân dân là chủ thể, MTTQ làm cầu nối, đoàn thể đồng hành, thôn trực tiếp thực hiện”, xã Bom Bo chú trọng việc chăm sóc, duy trì cây sau khi trồng, bảo đảm các tuyến đường được xây dựng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ phát động cũng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” trên địa bàn xã.