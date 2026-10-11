Xã Bình Thuận bàn giao công trình xóa nhà tạm cho 4 hộ gia đình trên địa bàn xã

4 công trình được đầu tư xây dựng là nhà xây cấp 4, diện tích khoảng 80 đến 120 m², xây dựng từ nguồn kính phí tích góp của các hộ gia đình cùng số tiền hỗ trợ 60 triệu/hộ của công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp sức khỏe và làm đẹp An Tuệ Đức, Hà Nội và các mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ. Các công trình được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng góp phần giúp các hộ gia đình có nơi ở an toàn, kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Xã Bình Thuận và Công ty TNHH Giải pháp sức khỏe và làm đẹp An Tuệ Đức bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên dịa bàn xã.

Căn nhà xây cấp 4 của hộ gia đình bà Lường Thị Thái, bản Bình Nguyên, xã Bình Thuận

UBND xã Bình Thuận tặng giấy khen nhà hảo tâm trong chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã

Ghi nhận những đóng góp của các đơn vị và cá nhân, UBND xã Bình Thuận tặng giấy khen cho Công ty TNHH Giải pháp sức khỏe và làm đẹp An Tuệ Đức, Hà Nội và các mạnh thường quân, nhà tài trợ. Việc hoàn thành, bàn giao 4 công trình nhà ở không chỉ mang lại niềm vui cho các hộ gia đình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.