Xã Bình Sơn trao 23 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Lãnh đạo xã Bình Sơn trao học bổng cho các học sinh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 23 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tổng kinh phí trao học bổng là 46 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ. Ngoài ra, mỗi học sinh còn được tặng 10 quyển tập.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.