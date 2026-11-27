Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của xã Bình Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra.

Nổi bật là triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng luật. Xã đã bàn giao 55 tân binh cho 8 đầu mối đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Đồng thời, hoàn thiện 19 hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2026…

Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng chính trị và độ tin cậy cao. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hội thao, hội thi được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, quân số tham gia đạt tỷ lệ cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, quân nhân tại ngũ và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Phong trào thi đua Quyết thắng được thực hiện gắn với Phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng sát với tình hình thực tế của đơn vị; xác định rõ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp tình hình của địa phương.

Ban CHQS xã và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026 được nhận Giấy khen và danh hiệu thi đua của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2027, xã Bình Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật, đạt 100% chỉ tiêu.

Chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng cùng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội…

Lãnh đạo xã Bình Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Lãnh đạo xã Bình Sơn trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Nhân dịp này, Ban CHQS xã và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026 được nhận Giấy khen và danh hiệu thi đua của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND xã đã khen thưởng cho 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.