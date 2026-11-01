Xã Bình Phú: Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'

TRI ÂN KỊP THỜI

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xã Bình Phú luôn đặt việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của các đối tượng chính sách lên hàng đầu.

Học sinh được nhận quà từ Chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

Trong những tháng đầu năm, xã chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng qua tài khoản cho 445 người có công và thân nhân với tổng số tiền hơn 1,343 tỷ đồng, đạt 100%.

Cùng với đó, xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng người có thành tích tham gia kháng chiến, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” và giải quyết chế độ mai táng phí đúng quy định.

Bên cạnh đó, các dịp lễ, tết tiếp tục là thời điểm để địa phương thể hiện nghĩa tình với các hoạt động thiết thực. Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán 2026, xã trao 1.205 suất quà từ ngân sách Trung ương (365,4 triệu đồng) và 1.644 suất quà từ ngân sách địa phương (828,5 triệu đồng); đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 25 người có công và thân nhân với kinh phí 12,5 triệu đồng từ ngân sách xã.

Lãnh đạo xã tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), xã trao quà cho 1.178 người có công và thân nhân, tổng kinh phí 357 triệu đồng.

Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà, địa phương còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và điều kiện sinh hoạt của các gia đình chính sách khi phối hợp với đơn vị liên quan đưa 8 người có công tham gia Đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; đưa 12 người có công và thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh An Giang. Về nhà ở, xã đề xuất kinh phí sửa chữa nhà ở năm 2026 cho 4 người có công và thân nhân liệt sĩ; đồng thời, đề nghị hỗ trợ sửa chữa Nhà bia ghi danh liệt sĩ.

Công tác đền ơn đáp nghĩa của xã Bình Phú được triển khai đồng bộ, từ chế độ chính sách đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; từ các hoạt động tri ân đến những việc làm mang đậm tính nhân văn.

Đặc biệt, UBND xã phối hợp với Công an xã thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Toàn xã Bình Phú có 1.028 liệt sĩ và qua rà soát có 115 thân nhân thuộc diện thu nhận mẫu và đã thu nhận đủ 115 trường hợp, đạt 100%.

CHĂM LO AN SINH VÀ SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Cùng với việc thực hiện chính sách của Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò tập hợp, vận động các nguồn lực xã hội.

Lãnh đạo xã và nhà tài trợ trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động xây dựng 9 căn nhà Đại đoàn kết và 2 căn nhà “5K”, tổng kinh phí 610 triệu đồng; vận động 3.154 phần quà để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Những hộ gặp rủi ro cũng được hỗ trợ kịp thời: 1 hộ bị cháy nhà tại ấp Bình Tịnh được hỗ trợ 1,5 triệu đồng; 5 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở tại Ấp 2 được hỗ trợ 2,5 triệu đồng.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được chú trọng. Trong dịp Tết Trung thu 2026, địa phương tổ chức 8 điểm vui chơi cho trẻ em. Thông qua vận động xã hội hóa, xã huy động 1.991 phần quà trao tặng trẻ em, tổng kinh phí hơn 228,4 triệu đồng.

Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Hoạt động góp phần mang đến cho trẻ em mùa Trung thu ấm áp, khuyến khích các em nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của chính quyền, gia đình và cộng đồng đối với thế hệ tương lai.

Không chỉ chăm lo cho người dân trên địa bàn, UBND xã còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ, tiếp nhận tổng số tiền hơn 141 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và sự chung tay của Nhân dân, Bình Phú tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, từng bước xây dựng địa phương đoàn kết, văn minh, nghĩa tình, để mọi người dân, nhất là đối tượng yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm, chăm sóc và phát triển toàn diện.

Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, xã giải quyết 558 hồ sơ và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho 12 trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

Về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc năm 2026, toàn xã có 41.511 người thuộc diện khám và đã có 41.511 người được khám, đạt 100% kế hoạch.

Những kết quả trên cho thấy, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của Nhân dân trong chăm lo an sinh xã hội. Chia sẻ về những kết quả này, đồng chí Lê Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, cho biết: “Chăm lo người có công và bảo đảm an sinh xã hội là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Bình Phú.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bảo đảm mọi chính sách, nguồn lực hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thời gian tới, xã Bình Phú tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ.