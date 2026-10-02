Xã Bình Phú: 'Khoác áo mới' nơi cửa ngõ giao thương

PHÁT HUY LỢI THẾ “CỬA NGÕ”

Tỉnh có định hướng 11 xã sẽ lên phường trong năm 2026 và Bình Phú là một trong những địa phương đã và đang đi đầu về mức độ chuẩn bị.

Một góc đô thị Bình Phú.

Chủ tịch UBND xã Bình Phú Lê Văn Chính cho biết: “Địa phương hoàn tất việc thu thập dữ liệu dân cư, tổng hợp đầy đủ các tiêu chí theo quy định đối với đơn vị hành chính đô thị loại phường và hiện đang trình Bộ Nội vụ thẩm định. Nếu được thông qua, xã Bình Phú sẽ chính thức trở thành phường Bình Phú trong quý 4-2026”.

Xã Bình Phú hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Bình Phú vốn là đô thị của huyện Cai Lậy trước đây, cùng 2 xã Cẩm Sơn và Phú An.

Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 47 km², dân số là 51.564 người, mật độ 1.096 người/km², tỷ lệ dân số thành thị đã chiếm 51,58%, tập trung chủ yếu dọc Quốc lộ 1 và các trục đường huyện, liên xã.

“Việc lên phường không làm thay đổi các giá trị cộng đồng, phong tục, tập quán hay đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân địa phương, hiện nay, địa phương có 3 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và Khu di tích Chiến thắng Ba Rài, là xã An toàn khu trong 2 cuộc kháng chiến.

Mô hình chính quyền đô thị được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của Nhân dân”.

CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH PHÚ LÊ VĂN CHÍNH

Theo Quyết định 525 ngày 23-2-2026 của UBND tỉnh về công bố danh mục đô thị đạt tiêu chuẩn phát triển, đô thị Bình Phú tiếp tục được công nhận, chuyển tiếp là đô thị loại III, một nền tảng quan trọng để hoàn thiện hồ sơ nâng cấp lên phường.

Có thể nói, vị trí địa lý của Bình Phú có nhiều thuận lợi, không chỉ nằm trên trục Quốc lộ 1, xã còn có tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi ngang qua, cùng các tuyến đường tỉnh 875B, đường huyện 57B, đường huyện 63, tạo thành mạng lưới giao thông liên vùng.

Kế thừa vai trò từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Cai Lậy cũ, Bình Phú hiện là đô thị trung tâm của cụm liên xã, nơi hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra sôi động, từng bước trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa các địa phương lân cận trong tỉnh.

Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch rõ nét. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ hiện chiếm trên 71% trong cơ cấu kinh tế địa phương, giữ vai trò chủ đạo; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cũng đạt tương ứng trên 71% tổng số lao động.

Toàn xã hiện có 158 doanh nghiệp và 1.576 cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu hút hàng ngàn lao động, trong đó có những doanh nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực may mặc, chế biến nông sản.

Nông nghiệp công nghệ cao với các loại cây ăn trái chủ lực như: Sầu riêng, mít cũng được xã chú trọng, với 24 mã số vùng trồng với diện tích trên 1.800 ha và 8 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (67 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 1,43%.

BÌNH PHÚ CHUẨN BỊ LÊN PHƯỜNG

Về lợi ích cụ thể khi xã Bình Phú chính thức lên phường, đồng chí Lê Văn Chính khẳng định, đây sẽ là cơ hội để địa phương được tỉnh và Trung ương quan tâm đầu tư nhiều hơn so với trước đây.

May mặc là một trong những ngành thế mạnh tại xã Bình Phú.

Nguồn lực sẽ tập trung cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại - từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Hạ tầng kỹ thuật đô thị của xã Bình Phú trong những năm qua có bước phát triển đáng ghi nhận.

Toàn bộ 43/43 tuyến đường đô thị, gồm 8 tuyến đường huyện và 35 tuyến đường ấp, liên ấp, đã được nhựa hóa với tổng chiều dài hơn 104 km, được bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng, biển báo, gờ giảm tốc bảo đảm an toàn giao thông.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện, nước sạch và nước hợp vệ sinh đều đạt 100%. Trung tâm Y tế khu vực quy mô 115 giường bệnh, cùng mạng lưới trạm y tế cơ sở đang đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong và ngoài địa bàn.

Về giáo dục, các trường học trên địa bàn xã được đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học tại địa phương.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, với 100% ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, gần 96% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, cùng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao như: Nhà thi đấu đa năng, sân vận động, công viên, quảng trường trung tâm hành chính được đầu tư khang trang.

Nhìn về chặng đường sắp tới, theo đồng chí Lê Văn Chính, sau khi được Chính phủ công nhận lên phường, chính quyền địa phương sẽ tập trung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với công tác giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, vốn là một truyền thống được xã duy trì tốt nhiều năm qua, với hàng ngàn suất quà và hàng chục căn nhà tình nghĩa được trao tặng, sửa chữa mỗi năm.

Địa phương đẩy mạnh mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ hậu cần, phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh đã điều chỉnh, xác định Bình Phú là đô thị phát triển bổ trợ cho cực tăng trưởng Cai Lậy, là trung tâm phân phối, điều tiết nông sản chủ lực của khu vực.

2 tuyến đường tỉnh mới là ĐT.868B và ĐT.880 được chuẩn bị triển khai xây dựng qua địa bàn xã được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Công tác xây dựng cơ bản, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục gắn với bảo đảm an sinh xã hội, để đời sống người dân phường Bình Phú ngày càng được nâng cao.

Theo chia sẻ UBND xã, thế mạnh lớn nhất hiện nay của địa phương chính là việc tập trung phát triển các doanh nghiệp, xí nghiệp nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, tạo nền tảng bền vững cho một đô thị đang từng ngày chuyển mình.

Với những kết quả đạt được về hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ, thủ tục, xã Bình Phú đang đứng trước cơ hội lớn để chính thức khoác lên mình diện mạo mới - phường Bình Phú - đô thị trung tâm liên xã năng động, hiện đại.