Xã Bình Phú: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Ban Chỉ đạo diễn tập xã Bình Phú tặng quà các đơn vị tham gia diễn tập.

Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của địa phương kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm nghiệm cơ chế vận hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng bước vào thực hành nội dung vận hành cơ chế; triển khai các bước chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch.

Nổi bật là phần thực binh xử trí tình huống của lực lượng Công an: “Giải quyết tình huống thân nhân đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt (bị một số đối tượng chính trị kích động) kéo đến trụ sở Công an xã gây rối, đòi thả người, yêu cầu sửa đổi Luật Hình sự (bỏ tội sử dụng trái phép chất ma túy)”.

Trước tình huống giả định, lực lượng Công an triển khai các biện pháp theo phương án, tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích; đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm soát tình hình, giải quyết dứt điểm vụ việc, không để phát sinh diễn biến phức tạp. Qua đó, thể hiện khả năng nắm tình hình, tổ chức chỉ huy, điều hành và vận dụng các biện pháp nghiệp vụ trong xử lý các tình huống gây rối an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phần thực binh của Trung đội Dân quân cơ động.

Cùng với đó, phần thực binh của Trung đội Dân quân cơ động phối hợp với lực lượng dân quân tại chỗ tập kích địch tạm dừng tại khu vực ấp Bình Quới, xã Bình Phú, có sử dụng đạn hơi, quả nổ và âm thanh giả lập, được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Thông qua diễn tập, xã Bình Phú đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương trong tình hình mới.