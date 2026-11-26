Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, địa phương đặc biệt chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp người dân phát huy nội lực vươn lên ổn định cuộc sống. Từ những căn nhà Đại đoàn kết nghĩa tình đến các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, công tác giảm nghèo tại địa phương từng bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện phát triển lâu dài.

CHUNG TAY CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO

Vừa qua, gia đình chị Huỳnh Thị Tiên, ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh đón niềm vui khi được bàn giao căn nhà Đại đoàn kết. Chị Tiên bị khuyết tật, có 3 người con còn nhỏ. Cuộc sống gia đình vốn đã nhiều khó khăn, nay càng thêm chật vật bởi chi phí điều trị bệnh cho chị và các con.

Chủ tịch UBND xã Lê Văn Chất (thứ 2 bên trái) thăm mô hình may gia công túi xách tạo việc làm cho người dân địa phương.

Trong hoàn cảnh ấy, căn nhà mới không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các thành viên vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, một mái nhà kiên cố, an toàn không đơn thuần là điều kiện sinh hoạt mà còn là nền tảng để an tâm lao động, chăm lo sức khỏe và phát triển kinh tế gia đình.

Chính vì vậy, cùng với các chính sách hỗ trợ đời sống, xã Bình Ninh luôn quan tâm vận động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo nhà ở cho những trường hợp khó khăn.

Trong năm 2026, địa phương đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 6 hộ, gồm 1 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo, từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ tỉnh, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Chủ tịch UBND xã Bình Ninh Lê Văn Chất cho biết, công tác giảm nghèo được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng.

Việc chăm lo cho người nghèo không chỉ dừng lại ở trao tặng quà hay hỗ trợ một lần, mà phải đi sâu tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo của từng hộ để có giải pháp phù hợp.

Đối với những hộ còn sức lao động, địa phương tập trung hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận việc làm.

Những hộ không còn khả năng lao động hoặc có người bệnh nặng thì ưu tiên các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp thường xuyên.

Một trong những hướng đi được xã Bình Ninh chú trọng là hỗ trợ sinh kế gắn với điều kiện thực tế của từng gia đình. Thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, người dân được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ…

Địa phương còn quan tâm kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ con giống, kinh phí xây dựng chuồng trại, đồng thời hướng dẫn kiến thức và kỹ thuật sản xuất để các hộ sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, ngụ ấp Hòa Định là một trong những trường hợp được tiếp sức từ chương trình hỗ trợ sinh kế. Thuộc diện hộ cận nghèo, chị được hỗ trợ vốn mua bò giống và kinh phí làm chuồng trại để phát triển chăn nuôi.

Đáng chú ý, trong dự án hỗ trợ hộ nghèo nuôi bò sinh sản, gia đình chị chỉ phải hoàn vốn 30% sau 5 năm, tạo điều kiện để gia đình có thời gian đầu tư, chăm sóc đàn bò và tích lũy nguồn thu.

Chị Mỹ Tiên chia sẻ: “Được hỗ trợ vốn mua bò giống và kinh phí làm chuồng trại, gia đình tôi có thêm điều kiện để phát triển chăn nuôi. Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp gia đình có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống và chăm lo cho các con ăn học”.

Ngoài chăn nuôi, chị còn nhận hàng gia công về nhà làm để kiếm thêm thu nhập. Việc kết hợp nhiều nguồn thu giúp gia đình chủ động hơn trong chi tiêu, từng bước cải thiện đời sống và giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Không chỉ hỗ trợ các hộ đang gặp khó khăn, địa phương còn quan tâm những gia đình đã thoát nghèo nhưng cần thêm điều kiện để duy trì thành quả. Trường hợp cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ngụ ấp Hòa Lạc Trung là một minh chứng.

Trước đây, gia đình cô thuộc diện hộ nghèo. Nhờ được hỗ trợ nguồn vốn sinh kế 100 triệu đồng, cô có điều kiện cải tạo vườn, trồng 100 cây mít để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, vườn mít mang lại nguồn thu trên 5 triệu đồng/tháng, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Những mô hình tuy không quá lớn nhưng phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng lao động và kinh nghiệm của từng hộ đã cho thấy hiệu quả thiết thực của việc hỗ trợ đúng nhu cầu.

Quan trọng hơn, người dân không chỉ nhận được nguồn lực ban đầu mà còn có cơ hội chủ động tổ chức sản xuất, tạo thu nhập bằng chính sức lao động của mình.

HƯỚNG ĐẾN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Hiện toàn xã có 65 hộ nghèo, chiếm 0,75%; 179 hộ cận nghèo, chiếm 2,06%. Tổng số hộ nghèo và cận nghèo là 244 hộ, chiếm khoảng 2,8% tổng số hộ dân trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, ngụ ấp Hòa Định là một trong những trường hợp được tiếp sức từ chương trình hỗ trợ sinh kế để nuôi bò.

Trong đó, có 195 hộ còn khả năng lao động, gồm 47 hộ nghèo và 148 hộ cận nghèo; 49 hộ không có khả năng lao động, gồm 18 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo.

Đáng chú ý, qua rà soát, địa phương nhận thấy nguyên nhân dẫn đến nghèo và cận nghèo khá đa dạng. Có 44 hộ thiếu vốn sản xuất, kinh doanh; 42 hộ không có đất sản xuất; 32 hộ thiếu kiến thức về sản xuất; 27 hộ không có lao động; 26 hộ có người ốm đau, bệnh nặng hoặc tai nạn. Bên cạnh đó, một số gia đình còn thiếu công cụ, phương tiện sản xuất, kỹ năng lao động và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực tế này cho thấy, giảm nghèo không thể thực hiện bằng một giải pháp chung cho tất cả các hộ. Mỗi hoàn cảnh cần được đánh giá cụ thể để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp.

Với những hộ có lao động nhưng thiếu vốn, cần tạo điều kiện tiếp cận tín dụng ưu đãi, hướng dẫn phương án sản xuất, kinh doanh và kết nối đầu ra sản phẩm.

Đối với hộ không có đất sản xuất nhưng còn khả năng lao động, cần ưu tiên đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề hoặc phát triển các hoạt động dịch vụ, gia công, buôn bán nhỏ.

Những hộ thiếu kiến thức, kỹ năng được quan tâm tập huấn, chuyển giao kỹ thuật gắn với nhu cầu thực tế.

Riêng đối với các hộ không còn khả năng lao động, có người bệnh nặng hoặc cần chăm sóc thường xuyên, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và vận động các nguồn lực trợ giúp lâu dài.

Đây là cách tiếp cận nhân văn, tránh áp dụng máy móc chỉ tiêu thoát nghèo đối với những trường hợp không có điều kiện tự tạo sinh kế.

Song song với hỗ trợ sinh kế, xã Bình Ninh chú trọng thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm người dân được tiếp cận những dịch vụ thiết yếu.

Địa phương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Chợ Gạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp với Viettel và VNPT hỗ trợ lắp đặt Internet miễn phí theo quy định.

Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo cũng được quan tâm triển khai.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí tự lực vươn lên của người dân.

Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, những mô hình sản xuất hiệu quả, cách làm hay được giới thiệu, nhân rộng; các nguồn lực hỗ trợ được kết nối, lồng ghép để tập trung giúp đỡ những hộ có nhu cầu và phương án sinh kế khả thi.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND xã Bình Ninh Lê Văn Chất cho biết, địa phương tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm hộ để xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, chú trọng nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân.

Xã sẽ tăng cường sử dụng các kênh thông tin trực tuyến để tuyên truyền chính sách, hướng dẫn thủ tục, giúp người dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ thuận lợi hơn.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối việc làm, khuyến khích các hộ tham gia mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, liên kết sản xuất và phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường theo dõi sau hỗ trợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tình hình sản xuất và mức tăng thu nhập của từng hộ.

Những hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ tái nghèo sẽ được quan tâm hỗ trợ kịp thời, không chờ đến kỳ rà soát cuối năm mới xử lý. Qua đó, bảo đảm các mô hình sinh kế được duy trì, nguồn lực hỗ trợ phát huy hiệu quả và người dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo lộ trình đề ra, năm 2026, xã Bình Ninh phấn đấu hỗ trợ 13 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%; năm 2027 phấn đấu có 19 hộ thoát nghèo, giảm còn 0,38%; năm 2028 hỗ trợ 18 hộ thoát nghèo, giảm còn 0,17%.

Đến cuối năm 2029, địa phương đặt mục tiêu không còn hộ nghèo và tiếp tục duy trì kết quả trong năm 2030, đồng thời hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

Với cách làm ngày càng cụ thể, sát thực tế, lấy người dân làm trung tâm và chú trọng phát huy nội lực của từng gia đình, công tác giảm nghèo tại xã Bình Ninh đang từng bước chuyển biến theo hướng thiết thực, bền vững.

Mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi mô hình sinh kế được hình thành, mỗi trường hợp khó khăn được quan tâm hỗ trợ đều góp phần thắp lên niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đây cũng chính là nền tảng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.