Xã Bình Ninh nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Cuộc diễn tập chia làm 3 giai đoạn với đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Hội nghị Chi bộ Quân sự: Thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

Ở phần vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể triển khai các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo từng giai đoạn.

Các nội dung được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Trước những tình huống giả định, các bộ phận chủ động nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử trí, vận dụng sát điều kiện thực tế, góp phần nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực hành chiến đấu phòng thủ: Đánh địch tiến công hỏa lực.

Tiếp đó, cuộc diễn tập chuyển sang phần thực binh với tình huống: “Trung đội dân quân cơ động phối hợp cùng lực lượng dân quân tại chỗ phục kích lực lượng địch tuần tra”. Với việc sử dụng đạn hơi, quả nổ và âm thanh tạo giả, nội dung thực binh được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm đúng yêu cầu, sát tình huống giả định.

Ban Tổ chức tặng quà cho các đội hình hoàn thành diễn tập phòng thủ.

Kết thúc diễn tập, các nội dung, chương trình đều hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.