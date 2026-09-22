Xã Bình Minh tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện các tầng lớp Nhân dân

Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Bình Minh đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của xã trong thời gian qua. Đồng thời, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng hạ tầng, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và các vấn đề dân sinh khác.

Trong đó, Nhân dân thôn Cồn Thoi 9 đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; phản ánh tình trạng một số hộ dân vượt lập trái phép đất 2 lúa làm trang trại lợn không đúng với quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp. Bên cạnh đó, Nhân dân kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu A, sửa chữa khu B để đảm bảo môi trường học tập an toàn, sạch đẹp; đồng thời quan tâm, nâng cấp nhà văn hóa thôn Kim Mỹ 4 và giải quyết một số vấn đề dân sinh khác.

Đại diện Nhân dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các ý kiến của Nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị cần thời gian xem xét, giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền của cấp trên, lãnh đạo xã đã tiếp thu đầy đủ, giao các bộ phận chuyên môn tổng hợp, tham mưu và phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết theo đúng quy định.

Thông qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền xã Bình Minh tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến Nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, góp phần xây dựng xã Bình Minh ngày càng phát triển.