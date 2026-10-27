Xã Bình Minh tăng cường đối thoại với dân để tháo gỡ mặt bằng dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang

Ngày 27/10, UBND xã Bình Minh tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân về công tác giải phóng mặt bằng nhằm thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Hội nghị do ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, chủ trì, với sự tham gia của đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các phòng ban chuyên môn liên quan, đại diện lãnh đạo thôn cùng các hộ gia đình chưa đồng thuận.

Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, giải đáp một số thắc mắc của các hộ dân. ﻿Ảnh: Đào Vinh

Tính đến thời điểm diễn ra hội nghị, toàn xã vẫn còn 35 hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trong số đó, 27 hộ chưa đồng thuận do cho rằng giá đền bù thấp, 6 hộ có vướng mắc liên quan đến diện tích bị thiếu và 2 hộ đi vắng nên Tổ tuyên truyền, vận động chưa tiếp cận được.

Ông Nguyễn Huy Ký, người dân xóm Thạch Bích 2, phát biểu ý kiến, trình bày nguyện vọng tại hội nghị. ﻿Ảnh: Đào Vinh

Tại hội nghị, đa số người dân bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với chủ trương thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các hộ dân đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp trong quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, một số ý kiến đề nghị UBND xã xem xét điều chỉnh giá đền bù để người dân đỡ thiệt thòi, đồng thời bớt lại một phần diện tích tại xứ đồng phần trăm khu vực cánh Sếu Mạ. Một số hộ gia đình cho biết cần được rà soát lại diện tích đất do có sự sai lệch và cam kết sẽ phối hợp theo quy định sau khi các cơ quan chức năng đối chiếu, điều chỉnh xong.

Ông Nguyễn Xuân Thọ , hộ dân xóm Thạch Bích 2, phát biểu ý kiến, trình bày nguyện vọng tại hội nghị. ﻿Ảnh: Đào Vinh

Nhiều ý kiến cũng đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho những thửa đất chưa được cấp, trả lại giấy chứng nhận đã thu để thực hiện đính chính khi thu hồi đất tại dự án Vành Đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, cũng như xem xét trả phần diện tích giao thiếu chưa được ghi nhận trên giấy tờ.

Cùng với đó, người dân kiến nghị xem xét trả 10% đất dịch vụ trên tổng diện tích thu hồi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đối với những hộ đã bị thu hồi một phần, và xem xét cấp đất tái định cư cho trường hợp ông Nhật là thương binh hiện đang phải ở nhờ nhà vợ.

Đại diện hộ gia đình nhà ông Nhật ở xóm Thạch Bích 2 phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đào Vinh

Ngay sau các ý kiến đóng góp, đại diện phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Bình Minh đã trực tiếp đối thoại, trích dẫn các văn bản quy định pháp luật hiện hành để giải đáp thắc mắc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình hiểu rõ, đồng thuận và phối hợp chấp hành quy định chung.

Kết luận hội nghị đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân trong khuôn khổ pháp luật.

Đối với diện tích đất nông nghiệp trồng lúa nằm trong phạm vi thu hồi, Ban Quản lý dự án ĐT-HT được giao chủ trì phối hợp với phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, Ban Lãnh đạo thôn Thạch Bích 2, Chủ đầu tư cùng các hộ dân tổ chức rà soát kê khai, điều tra nhân khẩu và diện tích được giao năm 1992, đồng thời gửi văn bản đến Hợp tác xã nông nghiệp để thu thập thông tin.

Đại diện Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường trả lời ý kiến của các hộ dân tại hội nghị. ﻿Ảnh: Đào Vinh

Những trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận hoặc có diện tích tăng giảm cần được rà soát làm rõ, nêu rõ nguồn gốc từ tặng cho, nhận chuyển nhượng hay mua bán, với thời hạn hoàn thành trước ngày 3/11/2026.

Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện việc điều chỉnh, đính chính diện tích đất bị thu hồi trong giấy chứng nhận và bàn giao ngay cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án ĐT-HT được giao lập mẫu đăng ký nhu cầu mua nhà ở xã hội cho các hộ có đất bị thu hồi để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, hướng dẫn thực hiện. UBND xã nhấn mạnh việc áp dụng đơn giá đền bù phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của thành phố Hà Nội, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Lãnh đạo UBND xã trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân, đồng thời kêu gọi các hộ gia đình tiếp tục đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án đi vào thực hiện hiệu quả.