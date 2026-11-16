Xã Bình Minh (Nghệ An): Điểm sáng lan tỏa tư duy nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn từ thực địa

Nâng tầm giá trị nông sản bằng công nghệ cao

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân của 30 xã thuộc Cụm thi đua số 1.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác khảo sát dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình đóng gói nghiêm ngặt tại Nhà máy sản xuất ngũ cốc Lovi Food (xóm Minh Sơn).

Mở đầu hành trình, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình đóng gói nghiêm ngặt tại Nhà máy sản xuất ngũ cốc Lovi Food (xóm Minh Sơn). Đây là mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu trên địa bàn.

Đòn bẩy tư duy và đổi mới sáng tạo, việc tiếp cận trực tiếp dây chuyền sản xuất hiện đại tại Lovi Food giúp cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở thay đổi căn bản tư duy sản xuất, chuyển mạnh từ "kinh tế nông nghiệp truyền thống" sang "nông nghiệp chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao". Đây chính là lời giải cho bài toán nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản quê hương.

Thắt chặt liên kết và lan tỏa mô hình, sự hiện diện của đại diện 30 xã thuộc Cụm thi đua số 1 đã biến không gian nhà máy thành một "giảng đường thực tế". Tại đây, những kinh nghiệm về quản lý, liên kết chuỗi giá trị và giải quyết đầu ra được sẻ chia trực tiếp, tạo sự đồng bộ và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế mạnh mẽ giữa các địa phương.

Việc tiếp cận thực tế tại Lovi Food mang lại đòn bẩy tư duy mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở. Chuyển dịch quyết liệt từ "sản xuất nông nghiệp truyền thống" sang "kinh tế nông nghiệp chế biến sâu". Không gian nhà máy trở thành nơi chia sẻ những bài học thực tiễn đắt giá về quản trị chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và giải quyết bài toán đầu ra bền vững cho nông sản quê hương.

Liên kết "4 nhà" trong canh tác nông dược liệu hữu cơ

Tiếp nối chương trình, đoàn đã đến thăm mô hình sản xuất hữu cơ sâm nữ hoàng và măng tây tại xóm Minh Sơn, xã Bình Minh. Điểm nhấn của mô hình này là sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và Hợp tác xã Nông dược liệu Bình Minh trong việc tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Đoàn công tác thăm mô hình sản xuất hữu cơ sâm nữ hoàng và măng tây của Hợp tác xã Nông dược liệu Bình Minh trong việc tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết "4 nhà" (Nhà nông, Doanh nghiệp/HTX, Nhà khoa học và Nhà nước). Mô hình sản xuất sâm nữ hoàng và măng tây hữu cơ tại xóm Minh Sơn là minh chứng sống động cho việc gắn kết giữa người nông dân và doanh nghiệp (Hợp tác xã Nông dược liệu Bình Minh). Sự liên kết này giúp giải quyết triệt để bài toán "được mùa mất giá", đảm bảo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị chuỗi nông sản.

Thúc đẩy tư duy sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững. Việc tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất hữu cơ giúp cán bộ Hội Nông dân các cấp thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" thuần túy sang "kinh tế nông nghiệp", ưu tiên chất lượng, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.

Lan tỏa, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đây là cơ hội vàng để 30 xã thuộc Cụm thi đua số 1 giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tế. Từ những bài học thành công tại xã Bình Minh, các địa phương khác có thể nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng những mô hình phù hợp, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên toàn tỉnh.

Tăng cường sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo, sự hiện diện của lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo địa phương thể hiện sự sát sao, động viên kịp thời đối với bà con nông dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để cấp trên đánh giá thực trạng, từ đó có những chính sách hỗ trợ, định hướng kịp thời cho kinh tế tập thể và kinh tế hộ gia đình tại địa phương.

Chấm dứt điệp khúc "được mùa mất giá", sự đồng hành của hợp tác xã giúp bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích đất canh tác.

Canh tác an toàn sinh học, quy trình sản xuất hữu cơ nghiêm ngặt giúp loại bỏ hóa chất độc hại, bảo vệ độ phì nhiêu của đất và giữ gìn cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp tại địa phương.

Đột phá tư duy chăn nuôi tuần hoàn "không chất thải"

Khép lại chuỗi hoạt động thực tế là chuyến thăm mô hình sản xuất chăn nuôi tổng hợp tuần hoàn của gia đình anh Trần Xuân Hiến tại xóm Tiên Thành. Nếu hai điểm trước đại diện cho công nghệ chế biến và trồng trọt sạch, thì mô hình của anh Hiến lại mang đến lời giải xuất sắc cho bài toán xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi xen kẽ khu dân cư.

Đoàn công tác thăm mô hình sản xuất chăn nuôi tổng hợp tuần hoàn của gia đình anh Trần Xuân Hiến tại xóm Tiên Thành.

"Chuỗi sinh thái khép kín tại xóm Tiên Thành là minh chứng trực quan nhất cho việc biến chất thải thành tài nguyên. Với tư duy sáng tạo và kiên trì áp dụng khoa học kỹ thuật, người nông dân hoàn toàn có thể tự chủ nguồn lực, tối ưu hóa chi phí để làm giàu bền vững ngay trên mảnh đất của mình." - Ghi nhận từ Đoàn khảo sát Cụm thi đua số 1

Tận dụng phụ phẩm chăn nuôi: Toàn bộ nguồn phân thải từ chuồng nuôi bò, dê được thu gom để làm thức ăn nuôi giun quế.

Tự chủ nguồn thức ăn sạch: Giun quế giàu dinh dưỡng tiếp tục được sử dụng làm nguồn thức ăn chất lượng cao để nuôi ốc, giúp gia đình giảm tối đa chi phí mua cám công nghiệp.

Bảo vệ cảnh quan nông thôn: Nhờ sự tham gia của giun quế và các biện pháp sinh học, mùi hôi thối từ chất thải gia súc được triệt tiêu hoàn toàn. Chất thải sau xử lý trở thành phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ ngược lại cho trồng trọt, kiến tạo cảnh quan làng quê xanh – sạch – đẹp.

Chuyến khảo sát thực tế tại xã Bình Minh đã khẳng định vai trò đồng hành sát sao của tổ chức Hội Nông dân các cấp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp và bà con nông dân.

Từ những minh chứng sống động tại Lovi Food, HTX Nông dược liệu Bình Minh và mô hình kinh tế hộ của anh Trần Xuân Hiến, lãnh đạo Hội Nông dân 30 xã thuộc Cụm thi đua số 1 đã có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, định hướng và nhân rộng các mô hình phù hợp. Đây chính là hạt nhân quan trọng thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái trên toàn tỉnh Nghệ An.