Xã Bình Minh lấy ý kiến cộng đồng về phương án tuyến đường kết nối Hà Đông – Xuân Mai

Theo phương án, tuyến đường có chiều dài khoảng 2.287m, nằm hoàn toàn trên địa bàn xã Bình Minh, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị cấp liên khu vực, với vận tốc thiết kế 60km/h. Mặt cắt ngang nền đường rộng 45m, gồm lòng đường rộng 27,5m, dải phân cách giữa rộng 3m và hè đường hai bên rộng tổng cộng 14,5m. Cùng với tuyến đường, các hạng mục thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hướng tới hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và kỹ thuật khu vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh. B.Minh

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 289 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 120 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến tính khả thi của phương án tuyến và đời sống người dân. Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm kết nối đồng bộ với đường Hà Đông – Xuân Mai, tổ chức hợp lý các nút giao và đường gom dân sinh, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực.

Đối với hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi, các đại biểu đề nghị rà soát tĩnh không tại các vị trí giao cắt với đường dây điện 35kV, 220kV; xây dựng phương án di dời lưới điện phù hợp; đồng thời có giải pháp hoàn trả hệ thống mương thủy lợi, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước phục vụ sản xuất… Những nội dung này được xác định là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Xã Bình Minh là một trong những địa phương tích cực đẩy mạnh triển khai phát triển, hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: B.Minh

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến. Các phòng chuyên môn của xã phối hợp kiểm tra, đánh giá tính đồng bộ của hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi và những vấn đề liên quan đến dân sinh.

Đồng thời đề nghị các thôn có tuyến đường đi qua tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ nội dung dự án, đồng thời kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế địa bàn. Việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư nhằm góp phần hoàn thiện phương án tuyến theo hướng đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo cơ sở thuận lợi cho quá trình triển khai dự án trong thời gian tới.