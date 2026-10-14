Xã Bình Minh kiện toàn bộ máy, thành lập 5 phòng chuyên môn và 12 chi bộ

Theo đó, bộ máy chuyên môn thuộc UBND xã được kiện toàn từ 3 phòng thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 5 phòng chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Đề án số 18 ngày 29-9-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, Đảng ủy xã Bình Minh quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã, đồng thời thành lập 12 chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng ủy xã.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh, kiện toàn tổ chức không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các phòng chuyên môn và chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Minh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Ảnh: PV

Để bộ máy mới hoạt động thông suốt, đồng chí Nguyễn Khánh Bình yêu cầu các đơn vị giữ vững đoàn kết, khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm bàn giao, tiếp nhận công việc chặt chẽ, không để gián đoạn nhiệm vụ. Các chi bộ mới thành lập cần sớm hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, đổi mới sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Đối với các phòng chuyên môn, cần bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả.