Xã Bình Minh: Gỡ những điểm nghẽn trong quản lý môi trường

Điểm đen rác thải tái diễn sau xử lý

Một trong những vấn đề được cử tri xã Bình Minh quan tâm tại phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn là công tác quản lý, tình trạng đổ rác, tập kết chất thải không đúng quy định vẫn diễn ra tại một số khu dân cư.

Đáng chú ý, theo ý kiến của cử tri, có những địa điểm dù đã được tổ chức thu gom, dọn dẹp, cắm biển cảnh báo nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Rác thải tồn đọng nhiều ngày không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan và chất lượng cuộc sống của người dân.

Thường trực HĐND xã Bình Minh tổ chức phiên giải trình về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Ảnh: T.Đạt

Tại Khu đô thị Thanh Hà, công tác thu gom, vận chuyển và tập kết rác thải cũng bộc lộ những bất cập. Cử tri Tạ Xuân Trường phản ánh, đầu năm 2026, khu đô thị từng xảy ra tình trạng ùn ứ rác kéo dài khoảng một tuần, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân. Đến nay, tại một số tòa nhà vẫn còn tình trạng tồn đọng rác; thậm chí, rác được tập kết tại những vị trí đã có biển cấm đổ. Thực trạng này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa đáp ứng yêu cầu.

Không chỉ ở khu đô thị, tại một số khu dân cư, việc kiểm soát các điểm tập kết rác tự phát cũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Cử tri Bùi Văn Chức, khi một địa điểm vừa được dọn sạch lại tiếp tục trở thành nơi đổ rác, hiệu quả của các đợt ra quân vệ sinh môi trường khó có thể bền vững. Điều này đặt ra yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm quản lý, giám sát của cơ quan chuyên môn, đơn vị thu gom và chính quyền thôn, tổ dân phố, thay vì chỉ tập trung xử lý lượng rác đã phát sinh.

Một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân là chất lượng dịch vụ thu gom và mức phí vệ sinh môi trường. Cử tri thôn Bình Đà 1 Phạm Quang Tiến cho biết, hoạt động thu gom hằng ngày cơ bản bảo đảm thời gian nhưng phạm vi còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào rác thải sinh hoạt, chưa bao gồm một số loại rác như lá cây và chất thải khác.

Cử tri Phạm Quang Tiến kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác thu gom và vệ sinh môi trường. Ảnh T.Đạt

Trong khi đó, mức phí dịch vụ vệ sinh môi trường dự kiến tăng từ 10.800 đồng/tháng trong quý III, IV-2026 lên 13.000 đồng/tháng trong quý I, II-2027 và 17.000 đồng/tháng trong quý III, IV-2027. Việc điều chỉnh mức phí khiến người dân băn khoăn về chất lượng dịch vụ và phạm vi thu gom. Tại thôn Minh Sinh, một số hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn chưa thực hiện đóng phí vệ sinh môi trường.

Trước những bất cập này, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng thu gom tương xứng với mức phí người dân đóng góp. Các đơn vị dịch vụ cần bổ sung phương tiện, nhân lực, nhất là tại những ngõ nhỏ, ngõ sâu; thu gom sạch rác rơi vãi, không để tồn đọng sau khi thực hiện dịch vụ. Ban Quản lý dự án xã được yêu cầu phối hợp với đơn vị môi trường rà soát quy trình, xây dựng phương án thu gom cụ thể năm 2027, bố trí lịch trình và phương tiện phù hợp, xử lý các điểm tập kết tạm, không để rác tồn đọng qua đêm.

Ngoài những kiến nghị trên, cử tri tại các thôn: Bình Đà 1, Bình Đà 2 và Minh Sinh (thuộc xã Bình Minh cũ) cũng kiến nghị, tình trạng người dân tự ý đổ chất thải rắn xây dựng, phế thải xuống ao, hồ, đất công và những vị trí không đúng quy định vẫn diễn ra. Việc này không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là địa phương chưa có địa điểm tập kết, thu gom chất thải rắn xây dựng phù hợp.

Cử tri Nguyễn Thị Hằng (Tổ đại biểu số 1) gửi kiến nghị đến lãnh đạo xã Bình Minh. Ảnh: T.Đạt

Nếu rác thải sinh hoạt gây áp lực trực tiếp lên môi trường khu dân cư thì chất thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng lại đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát nguồn phát sinh. Theo thống kê của UBND xã, hiện còn 109/189 hộ sản xuất chưa tham gia thu gom chất thải riêng. Tình trạng đổ trộm, đốt vải vụn tại các khu vực Cao Bộ, Cao Viên, Đàn Viên, Thanh Cao và đổ phế thải tại Khê Tang vẫn diễn ra.

Đây là thực trạng đáng quan tâm bởi khi chất thải sản xuất không được phân loại, thu gom theo quy trình phù hợp, nguy cơ đổ bỏ tùy tiện hoặc xử lý không đúng quy định sẽ gia tăng. Đặc biệt, việc đốt vải vụn không chỉ gây mất mỹ quan mà còn phát sinh khói, bụi, ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư.

Không để ô nhiễm kéo dài

Giải trình cụ thể với cử tri, đại diện HĐND xã và các phòng ban chuyên môn thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế… Đối với tình trạng tồn đọng, đốt trộm vải vụn, các cơ quan chuyên môn sẽ rà soát, yêu cầu các hộ sản xuất ký cam kết thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lý chất thải; nghiên cứu quy hoạch địa điểm tập kết tập trung, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Với các điểm tập kết rác tự phát, địa phương tiếp tục phối hợp với các thôn, Công an xã và đơn vị môi trường tổ chức giải tỏa, cắm biển cảnh báo, tăng cường tuần tra, nghiên cứu lắp đặt camera để phát hiện, xử lý vi phạm.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt giải trình các kiến nghị của cử tri tại hội nghị. Ảnh: T.Đạt

Đối với khu đô thị Thanh Hà, áp lực môi trường còn đến từ hoạt động xây dựng với quy mô lớn. Theo phản ánh của cư dân, một số công trình thi công kéo dài xuyên đêm; xe vận chuyển vật liệu thường xuyên bấm còi, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc học tập của con em các hộ dân trong khu vực. Bên cạnh đó, bụi và rác thải từ hoạt động thi công cũng là những vấn đề cần được kiểm soát.

UBND xã đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị dịch vụ khẩn trương xử lý rác tồn đọng, bảo đảm thu gom trong ngày, hạn chế tiếng ồn và bụi trong quá trình thi công. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Việt cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động thi công, thu gom rác thải, xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi tại khu đô thị.

Nhấn mạnh yêu cầu giải quyết căn cơ các vấn đề môi trường, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt yêu cầu tập trung vào các nhóm vấn đề về rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn tại các dự án và giá dịch vụ thu gom rác. Trong đó, cần hoàn thiện quy trình phân loại, thu gom rác tại nguồn; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đổ trộm, đốt trộm vải vụn và chất thải công nghiệp; khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh để phát hiện vi phạm...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình. Ảnh: T.Đạt

Cùng với trách nhiệm của chính quyền và các đơn vị dịch vụ, việc nâng cao ý thức người dân cũng được xác định là yếu tố quan trọng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Khánh Bình yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, duy trì phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm hằng tuần; phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và cộng đồng dân cư. Các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, khai thác hệ thống camera, camera AI tại các điểm nóng để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm, đốt trộm rác thải, phế thải công nghiệp.

Thực tế cho thấy, giải quyết những điểm nghẽn trong quản lý môi trường tại Bình Minh không thể chỉ dừng ở các đợt ra quân thu gom, dọn dẹp mà cần kiểm soát ngay từ nguồn phát sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Chỉ khi các giải pháp được triển khai thường xuyên, có kết quả cụ thể và được giám sát chặt chẽ, mục tiêu xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp mới có thể đạt được bền vững.