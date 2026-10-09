Xã Bình Minh đưa kỹ năng số đến gần người dân

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Thị Anh Đào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thảo Nguyên

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Thị Anh Đào cho biết, chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu rộng đến công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống hằng ngày của nhân dân.

Đối với chính quyền cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các tiện ích số thuận lợi, an toàn, hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng công nghệ, yếu tố quan trọng hàng đầu là con người. Người dân cần được tiếp cận, hướng dẫn, từng bước hình thành kỹ năng để chủ động ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Người dân xã Bình Minh được hướng dẫn thực hành các kỹ năng số, sử dụng tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày. Ảnh: Thảo Nguyên

Từ yêu cầu đó, lãnh đạo UBND xã Bình Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động hưởng ứng theo hướng thiết thực, tránh hình thức, bảo đảm người dân được trực tiếp thực hành và có thể vận dụng ngay vào thực tế.

Đáng chú ý, để hoạt động hỗ trợ phát huy hiệu quả lâu dài, các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã Bình Minh được đề nghị phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các đoàn thể triển khai phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân tự thao tác, tự thực hiện.

Ngoài ra, xã Bình Minh cũng chú trọng rà soát, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những người chưa thành thạo công nghệ, bảo đảm việc tiếp cận các tiện ích số phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng nhóm đối tượng.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân xã Bình Minh được giới thiệu và trực tiếp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm eTax Mobile, ứng dụng iHanoi, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các tiện ích số thiết yếu.