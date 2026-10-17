Xã Bình Minh: Đưa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến gần hơn với cộng đồng

Tại lễ ra mắt, Trung tá Vũ Xuân Hòa, Đội trưởng Đội PCCC số 33, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực tiễn cho thấy, nhiều vụ cháy có thể được hạn chế thiệt hại nếu phát hiện sớm, xử lý kịp thời và phát huy hiệu quả lực lượng tại chỗ.

Trung tá Vũ Xuân Hòa, Đội trưởng Đội PCCC số 33, Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của Trung tâm trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH xã Bình Minh. Ảnh: Đinh Luyện

Do đó, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi người nâng cao ý thức phòng ngừa, bình tĩnh xử lý tình huống và hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Theo Trung tá Vũ Xuân Hòa, điểm thiết thực của Trung tâm là kết hợp tuyên truyền với thực hành, giúp người dân không chỉ biết các quy định về an toàn mà còn từng bước thành thạo những kỹ năng cần thiết.

Từ nhận diện nguy cơ, báo tin kịp thời đến lựa chọn lối thoát nạn an toàn, mỗi nội dung trải nghiệm đều hướng tới khả năng vận dụng trong thực tế, đồng thời giúp người tham gia hiểu rõ giới hạn của bản thân để tránh những hành động xử lý thiếu an toàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm. Ảnh: Đinh Luyện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt khẳng định, trang bị kỹ năng an toàn cho người dân là yêu cầu cấp thiết, cần được triển khai thường xuyên và bắt đầu từ cơ sở.

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động tạo điều kiện để người dân, người lao động, doanh nghiệp và đặc biệt là học sinh trực tiếp quan sát, thực hành dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn, qua đó nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, thoát nạn và bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Trao quyết định thành lập Trung tâm và Ban quản lý, điều hành Trung tâm trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH xã Bình Minh. Ảnh: Đinh Luyện

Xã Bình Minh xác định việc học tập tại Trung tâm phải gắn với rà soát, khắc phục nguy cơ cháy, nổ tại từng gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các hộ dân, doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, khu vực lưu trữ hàng hóa, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và thôn, tổ dân phố được đề nghị phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ dân, quan tâm hỗ trợ những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi và người gặp khó khăn khi thoát nạn.

Học sinh và người dân trên địa bàn xã Bình Minh được tuyên truyền, hướng dẫn thực hành một số kỹ năng PCCC và CNCH. Ảnh: Đinh Luyện

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm và Ban quản lý, điều hành Trung tâm trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH xã Bình Minh. Học sinh và người dân trên địa bàn cũng được tuyên truyền, hướng dẫn thực hành một số kỹ năng PCCC và CNCH.