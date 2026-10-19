Xã Bình Minh: Đối thoại, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân và Hội LHPN xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: PV

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu tập trung kiến nghị về việc làm, thu nhập và chuyển đổi sinh kế cho người dân sau thu hồi đất nông nghiệp; đề xuất tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề cập đến công tác quản lý đất đai, thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Trực tiếp lắng nghe, trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh đã tiếp thu, trả lời các ý kiến thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh đề nghị, tổ chức hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh kiến nghị và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Xã Bình Minh ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ thông tin “QR Hòm thư số – Nông dân nói, Hội lắng nghe, cùng nhau hành động”. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chương trình, xã Bình Minh ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ thông tin “QR Hòm thư số - Nông dân nói, Hội lắng nghe, cùng nhau hành động”, góp phần đa dạng hóa kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của hội viên.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Hội LHPN xã trao tặng 36 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị góp phần tăng cường đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của xã Bình Minh trong lắng nghe, giải quyết kiến nghị, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.