Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 62/2026/QH16 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ và Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH16 về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ