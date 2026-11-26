Xã Bình Minh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án NƠXH
Theo quy hoạch, trên địa bàn xã Bình Minh có 5 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng. Hiện một số dự án, sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, UBND xã đã tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân. Đây là bước tiến quan trọng để các dự án có thể khởi công theo đúng kế hoạch vào tháng 12 năm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-binh-minh-day-nhanh-giai-phong-mat-bang-du-an-noxh-246261126172906973.htm