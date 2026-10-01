Xã Bình Minh đạt nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2026

Theo đó, 9 tháng năm 2026, trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, chính quyền xã Bình Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương và Thành phố. Kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; hoạt động của hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.Luyện

Trong công tác điều hành, UBND xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 414.735 triệu đồng, bằng 154% dự toán được giao.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng, xã tiếp nhận 917 hồ sơ đất đai, giải quyết 849 hồ sơ; phát hiện 125 vụ vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trong đó đã xử lý, khắc phục 31 trường hợp. Công tác thu gom, vận chuyển rác được duy trì, với khối lượng ước đạt 16.965 tấn; 40 điểm đen về rác thải được tổ chức xử lý.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Bình Minh chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.Luyện

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, chăm lo người có công và bảo trợ xã hội được quan tâm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95,41%, bằng 99,9% chỉ tiêu HĐND xã giao. Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được triển khai.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động của chính quyền xã. Bình Minh đã ban hành Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, kiện toàn 17 Tổ chuyển đổi số cộng đồng và triển khai đợt cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số. Đáng chú ý, 100% văn bản trao đổi với cấp trên được thực hiện bằng hình thức điện tử có ký số; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,4%, tỷ lệ ký số toàn trình văn bản đạt 97,2%.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xã tập trung triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nền nếp sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc được duy trì; việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự và xây dựng đội ngũ cán bộ được triển khai nghiêm túc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.Luyện

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Khánh Bình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm và chuẩn bị cho năm 2027.

Đảng ủy xã Bình Minh xác định tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy xã; tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình, đề án, kế hoạch công tác năm 2026 của Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung rà soát, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công.

Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và chủ động chuẩn bị các nhiệm vụ năm 2027.