Xã Bình Minh chuẩn bị chi trả giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị đa mục tiêu
Để phục vụ nhu cầu tái định cư khi triển khai một số dự án trọng điểm của thành phố thì Dự án khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nhằm sớm khởi công, hoàn thiện hạ tầng. Ghi nhận tại xã Bình Minh, địa phương có 274ha nằm trong phạm vi cần bàn giao, từ sự tập trung cao độ của các tổ công tác, đến thời điểm này, chính quyền địa phương đã niêm yết công khai dự thảo phương án chi trả, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với gần 300 trường hợp đầu tiên trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-binh-minh-chuan-bi-chi-tra-giai-phong-mat-bang-du-an-khu-do-thi-da-muc-tieu-246261120211408503.htm