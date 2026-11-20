Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về hồ sơ quy hoạch hướng tuyến, vị trí nhà ga tỉ lệ 1/500 của 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14. Hồ sơ thể hiện hướng tuyến, ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí nhà ga, lối lên xuống và các công trình phụ trợ, giúp người dân có nhà, đất trong khu vực dự án kiểm tra phạm vi ảnh hưởng.