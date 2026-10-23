Xã Bình Minh: 'Chốt' cứng mốc thời gian giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, xã Bình Minh được quy hoạch triển khai các dự án NƠXH. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân, lãnh đạo UBND xã Bình Minh yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm".

Ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy xã, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đào Vinh

Trước đó, ngày 22/10/2026, UBND xã Bình Minh đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tiến độ và thảo luận các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn về phạm vi thu hồi đất cũng như các trường hợp chưa đồng thuận, đồng thời đề xuất tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để tạo sự thống nhất cao.

Ông Nguyễn Khánh Bình- Bí thư Đảng ủy và ông Vũ Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã đã làm việc cụ thể với từng phòng ban và chốt mốc thời gian hoàn thành công việc cho từng dự án.

Ông Vũ Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã - chỉ đạo quyết liệt tại hội nghị, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm cho từng phòng ban, đoàn thể và chủ đầu tư. Ảnh: Đào Vinh

Cụ thể, đối với Dự án nhà ở xã hội Bích Hòa (quy mô 1,9 ha, 36 thửa đất), Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu điều chỉnh thông báo thu hồi đất trước ngày 24/10/2026; đồng thời xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 25/10/2026, thẩm định phương án bồi thường trước ngày 10/11/2026 và tham mưu quyết định thu hồi đất trước ngày 20/11/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng lập, niêm yết phương án bồi thường trước ngày 26/10/2026 và hoàn thành chi trả kinh phí trước ngày 15/11/2026.

Công an xã cùng các đơn vị liên quan xác nhận nhân khẩu, cư trú, nghề nghiệp xong trước ngày 24/10/2026, chủ đầu tư chuẩn bị kinh phí trước ngày 10/11/2026.

Ông Lê Hồng Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Ảnh: Đào Vinh

​Đối với Dự án nhà ở xã hội Bình Minh (quy mô 20 ha, 283 thửa đất tại thôn Thanh Kỳ), Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ban hành thông báo thu hồi đất trước ngày 24/10/2026, xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 07/11/2026, thẩm định phương án trước ngày 22/11/2026 và trình quyết định thu hồi đất trước ngày 30/11/2026.

Ban Quản lý dự án tổ chức kiểm đếm thực địa trước ngày 01/11/2026, niêm yết phương án trước ngày 08/11/2026 và chi trả bồi thường trước ngày 25/11/2026.

Các cơ quan phối hợp hoàn thành việc xác nhận thông tin cư trú, nghề nghiệp trước ngày 07/11/2026, chủ đầu tư chuẩn bị kinh phí trước ngày 18/11/2026.

​Đối với Dự án nhà ở xã hội Tây Vành đai 4 (quy mô khoảng 27 ha, khoảng 1.200 thửa đất tại thôn Thạch Bích 1), Ban Quản lý dự án rà soát 545 trường hợp trước ngày 28/10/2026 và hoàn thành kiểm đếm, đo đạc, niêm yết trước ngày 16/11/2026.

Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thông báo thu hồi đất trước ngày 02/11/2026, xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 15/11/2026 và trình quyết định thu hồi đất trước ngày 30/11/2026.

Chủ đầu tư hoàn thiện trích đo trước ngày 30/10/2026 và chuẩn bị nguồn tiền trước ngày 20/11/2026.

Đối với Dự án nhà ở xã hội Bộ Công an (quy mô 10,4 ha, liên quan 384 hộ và 642 thửa đất tại thôn Thạch Bích 1 và Thạch Bích 2), công tác giải phóng mặt bằng được phân loại theo nhóm.

Theo đó, nhóm hộ ít biến động sẽ hoàn tất chi trả bồi thường và ra quyết định thu hồi đất trong tháng 11/2026. Nhóm 111 hộ còn lại phấn đấu hoàn thành chi trả trước ngày 30/11/2026. Với 51 hộ chưa đồng thuận, các đơn vị sẽ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp vào chiều ngày 27/10/2026 để vận động, vận dụng chính sách thỏa đáng.

Đối với Dự án nhà ở xã hội Bình Đà (quy mô khoảng 13,4 ha, khoảng 900 thửa đất), xã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch 1/500 vào ngày 28/10/2026 và tham mưu thông báo thu hồi đất trước ngày 28/11/2026.

Chủ đầu tư bàn giao mốc giới trước ngày 10/11/2026. Ban Quản lý dự án kiểm đếm, niêm yết phương án trước ngày 28/12/2026 và hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 05/01/2027.