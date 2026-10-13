Xã Bình Minh: Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển

Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt cho biết: Với hơn 1.234 doanh nghiệp và khoảng 6.700 hộ kinh doanh, địa phương có nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy truyền thống sản xuất, thương mại, làng nghề, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và khai thác giá trị di sản, Bình Minh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, hướng tới nền kinh tế năng động, hiện đại và bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và những hành động thiết thực. Ảnh: Đinh Luyện

Bên cạnh thương mại và sản xuất, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và dịch vụ cũng được xác định là những hướng phát triển có tiềm năng. Đền Nội Bình Đà, nơi thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ hội Bình Đà và làng cổ Cự Đà là những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nền tảng để địa phương nghiên cứu kết nối di tích, kiến trúc cổ, làng nghề và ẩm thực truyền thống thành các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Theo định hướng này, các hoạt động tham quan di tích, trải nghiệm văn hóa, khám phá làng nghề, thưởng thức ẩm thực và mua sắm sản phẩm địa phương có thể được tổ chức thành chuỗi dịch vụ liên hoàn. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn, phát huy giá trị mà còn trở thành nguồn lực tạo sinh kế, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo xã Bình Minh đã trao giấy khen, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho địa phương. Ảnh: Đinh Luyện

Cùng với kinh tế di sản, những lĩnh vực dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, như chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa phù hợp, cũng là dư địa có thể nghiên cứu khai thác trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình khẳng định: Doanh nghiệp không chỉ là lực lượng tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn thu cho xã hội mà còn là đối tác quan trọng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Đảng ủy xã mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường liên kết, ứng dụng khoa học, công nghệ, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động và cộng đồng.

Về phía địa phương, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; chủ động lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền.

Xã Bình Minh tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho địa phương. Ảnh: Đinh Luyện

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và những hành động thiết thực. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là một phần thành công của quê hương Bình Minh”, đồng chí Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh.

Tại hội nghị, xã Bình Minh đã trao giấy khen, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho địa phương; đồng thời thông tin kết quả vận động của Ban vận động Hội Doanh nghiệp xã Bình Minh. Các đại biểu cũng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm và tham gia chương trình livestream quảng bá hàng hóa, góp phần kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh với người tiêu dùng.