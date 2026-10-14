Xã Bình Minh: 'Cầm tay chỉ việc', đưa kỹ năng số đến từng người dân

Người dân được hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp thực hành các kỹ năng số. Ảnh: Đinh Luyện

Kỹ năng số thiết thực

Mỗi ngày, sau khi giao miến, phở đến các điểm bán, chị Nguyễn Thị Quý (ngõ 12, thôn Khê Tang) không còn mất nhiều thời gian kiểm đếm tiền mặt, trả lại tiền thừa cho khách. Thay vào đó, chị sử dụng các ứng dụng ngân hàng để nhận và chuyển tiền. Cách làm này không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện mà còn dễ dàng theo dõi, thống kê các khoản thu, chi. Chị Quý biết và sử dụng các tiện ích này sau khi được Tổ Chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn cài đặt, thực hành sử dụng các nền tảng số thiết yếu.

Cũng tại ngõ 12, thôn Khê Tang, anh Nguyễn Văn Hưng được lực lượng công an hướng dẫn tích hợp các loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID. Qua đó, việc quản lý, xuất trình giấy tờ khi cần thiết trở nên thuận tiện hơn.

Đáng chú ý, anh Hưng còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng iHanoi để tiếp cận các tiện ích số của thành phố, tra cứu thông tin và phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư. Theo anh Hưng, ứng dụng này phát huy hiệu quả rõ rệt trong giải quyết các vấn đề dân sinh. Chẳng hạn, khi xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi, gây hư hỏng đường ngõ, người dân gửi phản ánh qua iHanoi để chính quyền kịp thời nắm bắt, kiểm tra và xử lý. Nhờ đó, những bất cập trong đời sống dân cư được chuyển tải đến cơ quan chức năng nhanh chóng hơn.

Không chỉ đưa kỹ năng số vào đời sống dân sinh, xã Bình Minh còn từng bước khai thác các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm truyền thống, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các hộ sản xuất, kinh doanh. Thông qua các phiên livestream trên fanpage “Bình Minh tin tức”, kết hợp chia sẻ nội dung trên YouTube, TikTok, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng. Trong đó có các sản phẩm bún, bánh cuốn, bánh đúc Thanh Lương, Kỳ Thủy, sản phẩm làng nghề, hoa, nông sản và sản phẩm OCOP ô mai Bách Hương Xuân...

Chị Đỗ Thị Nhường, hộ sản xuất, kinh doanh bún, bánh cuốn tại Thanh Lương, cho biết thông qua sự hỗ trợ của xã, chị và nhiều hộ kinh doanh có thêm cơ hội nâng cao kỹ năng số, làm quen với thương mại điện tử, từng bước đổi mới cách giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Người dân xã Bình Minh livestream quảng bá đặc sản địa phương trên các nền tảng số. Ảnh: Thành Đạt

Từng bước làm chủ kỹ năng số

Điểm nhấn trong công tác chuyển đổi số tại xã Bình Minh là cách tổ chức hướng dẫn người dân theo hướng cụ thể, sát nhu cầu thực tế, lấy khả năng tiếp cận và thực hành của người dân làm trọng tâm. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp đồng bộ; cơ sở vật chất, thiết bị cũng từng bước được chuẩn bị để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành và làm quen với các tiện ích số.

Ông Nguyễn Đức Đại, Trưởng thôn Thạch Bích 1, cho biết, phổ cập kỹ năng số cho nhân dân có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Tại thôn Thạch Bích 1, Tổ Chuyển đổi số cộng đồng phát huy vai trò hỗ trợ trực tiếp với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, bảo đảm chuyển đổi số được triển khai thực chất ngay từ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh thông tin thêm, chuyển đổi số ngày càng gắn liền với công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân. Vì vậy, bên cạnh đầu tư hạ tầng, nền tảng và dịch vụ số, việc phổ cập kiến thức, nâng cao kỹ năng cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, quyết định hiệu quả đưa chuyển đổi số vào thực tiễn.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Đào, người dân không chỉ cần biết sử dụng các nền tảng số mà còn phải khai thác hiệu quả các tiện ích, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản khi tham gia môi trường mạng. “Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân tham gia và được thụ hưởng những lợi ích thiết thực mà chuyển đổi số mang lại”, bà Nguyễn Thị Anh Đào nhấn mạnh.

Cùng với nâng cao kỹ năng cho người dân, xã Bình Minh chú trọng đầu tư, hoàn thiện điều kiện hạ tầng để mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ số tại cơ sở. Cụ thể, UBND xã đang đẩy mạnh huy động, tiếp nhận các nguồn lực xã hội hóa nhằm trang bị thiết bị công nghệ tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, từng bước xây dựng mô hình “Nhà văn hóa thôn thông minh”.

Theo phương án của xã, nguồn lực xã hội hóa sẽ được huy động để trang bị hệ thống hội nghị trực tuyến, thiết bị âm thanh, màn hình hiển thị, máy tính, máy in và hạ tầng kết nối mạng tại 17 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Khi được triển khai đồng bộ và vận hành hiệu quả, hệ thống này sẽ hỗ trợ tổ chức hội nghị, phổ biến và triển khai nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để truyền tải thông tin, chủ trương, chính sách từ xã đến cơ sở.

Từ hướng dẫn trực tiếp từng thao tác đến từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ, Bình Minh đang triển khai chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả thực tế làm thước đo. Qua đó hình thành thói quen sử dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số phát triển bền vững từ cơ sở.