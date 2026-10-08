Xã Bình Khê thu hút 3 dự án mới, kim ngạch xuất khẩu đạt 26,4 triệu USD

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Lộc - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng của năm 2026, kinh tế - xã hội xã Bình Khê tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 8,48%; trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,76%; thương mại - dịch vụ tăng 8,73%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Úc Ly

Kim ngạch xuất khẩu đạt 26,4 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 775,8 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,36%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,62%; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đạt 84,8%.

Đáng chú ý, xã đã thu hút 3 dự án mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang có tổng mức đầu tư hơn 1.797 tỷ đồng; Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tây Giang có tổng mức đầu tư hơn 386 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất vi trứng tại lô B4, Cụm công nghiệp Cầu 16 có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng.

Đảng ủy xã Bình Khê trao tặng máy vi tính, máy in và ti vi cho các chi bộ. Ảnh: Úc Ly

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, nhất là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Công tác cải cách hành chính vẫn còn hồ sơ trễ hạn; việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” chưa đồng đều. Công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên ở một số tổ chức đảng còn hạn chế.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Dịp này, Đảng ủy xã Bình Khê trao tặng máy vi tính, máy in và ti vi cho 6 chi bộ thôn, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.