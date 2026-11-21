Đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu Ấp 1B, xã Bình Hàng Trung.

Vừa qua, tại Khu du lịch sinh thái Thắm Tình (Ấp 4B), không gian sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo không khí gần gũi, đầm ấm, khơi dậy niềm vui và trách nhiệm của người dân với việc chung.

Từ Ngày hội điểm, xã hướng dẫn các ấp tổ chức phù hợp điều kiện từng địa bàn, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp hỗ trợ cơ sở; chú trọng phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các Tổ nhân dân tự quản trong vận động bà con tham gia.

Qua những hoạt động gần gũi ấy, Ngày hội tạo thêm sự gắn kết giữa người dân với chính quyền. Những ý kiến về môi trường, an ninh, trật tự, phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh được trao đổi, góp phần hình thành sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội còn là dịp tôn vinh những đóng góp cho cộng đồng: UBND xã khen thưởng 60 hộ gia đình tiêu biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương 60 cá nhân tiêu biểu ở các ấp; Hội Khuyến học khen thưởng 5 cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Toàn xã có 12 ấp được công nhận Ấp văn hóa; trong đó, Ấp 1, Ấp 3 và Ấp 1B được khen thưởng là những ấp tiêu biểu. Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2026, xã có 8.198/8.353 hộ đạt chuẩn, chiếm 98,14%. Việc ghi nhận, biểu dương góp phần động viên người dân tiếp tục giữ gìn nếp sống tốt đẹp, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Tại Ấp 4B, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những phần việc cụ thể. Các tuyến đường Rạch Phễu, Rạch Tư Sửu, Rạch Út Liễu được sửa chữa với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng, có sự đóng góp ngày công của bà con.

Ấp duy trì 2 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; tổ chức 16 lượt “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, góp phần cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt. Sự chung tay còn thể hiện sự chăm lo cho người khó khăn. Trong năm, ấp vận động 300 suất quà cho học sinh vượt khó. Riêng tại Ngày hội điểm, 55 phần quà được trao đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phan Thị Lan, mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh (quê ở xã Bình Hàng Trung) trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của xã, gồm 500 triệu đồng hỗ trợ nhà ở và 500 triệu đồng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”.

Bí thư Đảng ủy xã Võ Thị Tuyết Hoa nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết cần được vun đắp từ từng nếp nhà, từng Tổ nhân dân tự quản, trên nền tảng tương thân tương ái và tình làng nghĩa xóm. Phát huy giá trị văn hóa cũng là khơi dậy trách nhiệm cùng chăm lo cuộc sống cộng đồng.

Đồng chí mong bà con tiếp tục đồng lòng, giúp nhau phát triển sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, nâng đỡ những gia đình còn khó khăn; cùng giữ gìn đường quê sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh.

Sự tự nguyện và đồng thuận của người dân là nguồn lực quý để Bình Hàng Trung xây dựng nông thôn mới, để mỗi gia đình cùng góp sức, cùng thụ hưởng thành quả phát triển.