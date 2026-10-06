Xã Bình Hàng Trung: Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong chuyển đổi số

CỤ THỂ HOÁ CHỦ TRƯƠNG BẰNG TRÁCH NHIỆM VÀ HÀNH ĐỘNG

Ngày 2-10, UBND xã Bình Hàng Trung tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10), triển khai đợt cao điểm 15 ngày đêm, từ ngày 1 đến 15-10-2026.

Nhân viên Viettel phối hợp lực lượng địa phương hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích số tại nhà.

Các cơ quan, đơn vị, Lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, thể hiện quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào đời sống.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã nhấn mạnh: “Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị phải gắn với yêu cầu thực tiễn. Ở cấp xã, chuyển đổi số giúp chính quyền làm việc hiệu quả hơn, người dân sử dụng được các tiện ích và thực sự được hưởng lợi. 90% không phải là con số để báo cáo cho đẹp. Đằng sau mỗi con số phải là 1 người dân thực sự biết sử dụng, thực sự thực hiện và thực sự được hưởng lợi”.

Để đạt yêu cầu này, Đảng ủy xã xác định người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước, đồng thời hướng dẫn người thân và cộng đồng.

Các lực lượng cần nắm chắc địa bàn, xác định những trường hợp còn gặp khó khăn để hỗ trợ; quan tâm người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế kỹ năng số. Việc hướng dẫn sử dụng phải gắn với bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Triển khai nhiệm vụ đợt cao điểm, đồng chí Huỳnh Minh Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ngành và các ấp cần thực hiện theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Từng cơ quan, đơn vị phối hợp với các ấp rà soát đến từng hộ, từng người, xác định nội dung chưa hoàn thành và nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ.

Theo kế hoạch, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND xã, các đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng Công an, Quân sự xã và người thân phải hoàn thành các nội dung đề ra trước ngày 15-10.

Mỗi ấp được phân công ít nhất 2 người hỗ trợ trực tiếp, bố trí ít nhất 1 điểm hỗ trợ tại nhà văn hóa. Kết quả được cập nhật hằng ngày, tổng hợp hằng tuần để theo dõi tiến độ, tháo gỡ vướng mắc.

Ông Trần Văn Như Núi, đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng của xã cho biết, các thành viên trong tổ sẽ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, kiên trì hỗ trợ đến khi bà con thực hiện được.

Người chưa biết được hướng dẫn, người còn lúng túng được hỗ trợ thêm, giúp việc sử dụng tiện ích số trở nên gần gũi, dễ tiếp cận.

Tại lễ phát động, UBND xã Bình Hàng Trung trao 12 máy tính cho các ấp, bổ sung trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở. Ngay sau lễ, các lực lượng phối hợp với Trưởng ấp, Tổ công nghệ số cộng đồng xuống địa bàn triển khai nhiệm vụ.

ĐƯA TIỆN ÍCH SỐ ĐẾN GẦN NGƯỜI DÂN

Theo ông Nguyễn Thanh Nhân, Ban Nhân dân ấp phối hợp các đoàn thể, doanh nghiệp tập trung thực hiện chỉ tiêu xã giao. Tuy nhiên, ở ấp vẫn còn nhiều cô, chú lớn tuổi chưa sử dụng điện thoại thông minh, một số hộ đi làm ăn xa nên việc tiếp cận, hướng dẫn còn khó khăn.

Với trường hợp người dân thiếu thiết bị, ấp sẽ hỗ trợ những nội dung có thể thực hiện trên hệ thống; khi bà con có thiết bị phù hợp sẽ tiếp tục hướng dẫn cài đặt, sử dụng.

Trước sự hỗ trợ nhiệt tình từ ngành chức năng địa phương, bà Bùi Thị Thanh, ngụ xã Bình Hàng Trung chia sẻ: “Qua tuyên truyền, hướng dẫn, tôi và bà con ở xóm hiểu hơn về lợi ích của các tiện ích số, sẵn sàng học hỏi và hướng dẫn người thân cùng thực hiện”.

Đến ngày 15-10, xã Bình Hàng Trung phấn đấu trên 90% người dân thuộc diện thực hiện hoàn thành các nội dung về bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội và chữ ký số cá nhân công cộng trên VNeID.

Sự vào cuộc đồng bộ, hỗ trợ sát cơ sở và sự đồng thuận của người dân góp phần đưa chuyển đổi số trở thành công việc thường xuyên, lấy sự thuận tiện và hài lòng của Nhân dân làm thước đo.