Xã Bình Giã (TPHCM) khẩn trương rà soát nhiệm vụ được giao, khắc phục những hạn chế đã nhận diện

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Giã cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kết nạp 18 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Thành phố giao 5 đảng viên. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; HĐND xã ban hành 25 nghị quyết, tổ chức 10 đợt khảo sát tại khu dân cư và 4 đợt giám sát chuyên đề...

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Bình Giã gặp một số khó khăn do khối lượng công việc tăng sau sắp xếp, địa bàn các ấp mở rộng trong khi nhân sự cơ sở giảm; một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế kỹ năng số; công tác Đảng vụ tại các tổ chức mới kiện toàn còn lúng túng.

Để đảm bảo công tác, thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy xã Bình Giã kiến nghị Thành ủy TPHCM xem xét bổ sung 5 biên chế theo vị trí việc làm; hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho một số chức danh hoạt động ở ấp và hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với đảng viên được điều động, chỉ định kiêm nhiệm Bí thư chi bộ ấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu xã Bình Giã rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng thực chất kết quả, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trong chuyển đổi số và công tác cán bộ.

Về hoạt động HĐND, cần liên thông dữ liệu tiếp xúc cử tri giữa các cấp, tổng hợp đầy đủ kiến nghị của người dân, tránh bỏ sót, trùng lặp; tăng cường theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Lãnh đạo xã Bình Giã phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Xã cũng cần rà soát hồ sơ bàn giao sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, án hành chính và đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để công việc gián đoạn hoặc bỏ sót.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu xã Bình Giã xác định cụ thể trách nhiệm, tiến độ, thời hạn và kết quả trong giải quyết công việc; tăng cường phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và cơ quan tư pháp, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.

Việc đánh giá cán bộ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phải dựa trên hiệu quả thực tế, tỷ lệ hồ sơ bị trả lại và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, không chạy theo chỉ tiêu hình thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu xã Bình Giã khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch, nhiệm vụ trong tháng 10, khắc phục ngay những hạn chế đã được nhận diện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm tiếp theo.