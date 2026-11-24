Lãnh đạo UBND xã Bình Gia phát biểu tại chương trình

Bình Gia là xã có nhiều tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong đó, thôn Mông Ân có những nét đẹp riêng về cảnh quan thiên nhiên, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các vận động viên tham gia giải chạy tại chương trình

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động như: Giải chạy “Hành trình khám phá Mông Ân”; thi kéo co; giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại...

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP tại chương trình

Các sản phẩm đặc trưng của địa phương được quảng bá và bày bán tại chương trình

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương và sản phẩm OCOP; trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng Mông Ân; tìm hiểu các điểm đến như Di tích mái đá Bó Khe, điểm dừng trên đường Nà Cướm; trải nghiệm hoạt động giã gạo, xay ngô theo cách truyền thống...

Người dân chụp ảnh check-in tại Di tích mái đá Bó Khe

Người dân trải nghiệm hoạt động giã gạo truyền thống

Người dân trải nghiệm xay ngô truyền thống

Việc tổ chức chương trình nhằm quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, ẩm thực truyền thống và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng Mông Ân; từng bước xây dựng điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với du khách. Đồng thời, tạo sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tăng cường tình đoàn kết trong Nhân dân; giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch của địa phương, tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển kinh tế cộng đồng.