Xã Bình Chánh: Tuyên truyền về ATGT, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và xây dựng môi trường sống an toàn - lành mạnh - văn minh, sáng 26/9, xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho hơn 200 đoàn viên, hội viên và các em học sinh.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền

Tại chương trình, cán bộ tuyên truyền đến từ Công an xã Bình Chánh đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực về các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị

Thông qua hoạt động, mỗi người dân, mỗi đoàn viên, hội viên và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để nói không với vi phạm pháp luật, nói không với ma túy và cùng chung tay xây dựng địa bàn dân cư an toàn, trường học thân thiện.

Đông đảo các em học sinh tham gia, hưởng ứng nhiệt tình tại hội nghị

An toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Mỗi hành động đúng, mỗi ý thức tự giác hôm nay sẽ góp phần xây dựng xã Bình Chánh an toàn, lành mạnh và không ma túy vào năm 2030.