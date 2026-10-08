Xã Biển Hồ tổ chức chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng năm 2026

Xã Biển Hồ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng.

Theo kế hoạch của UBND xã Biển Hồ, chuỗi sự kiện sẽ được khai mạc vào sáng 30-10 tại sân nhà rông làng Ia Gri, với chương trình văn nghệ, trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và các hoạt động giới thiệu sản phẩm địa phương.

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra trình diễn âm nhạc truyền thống của các thôn, làng và giao lưu các nhóm nhạc, câu lạc bộ.

Đặc biệt, ngày 31-10 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Buổi sáng là lễ ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng mới tại làng Ia Nueng, kết hợp biểu diễn cồng chiêng, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực và tổ chức tour trải nghiệm cho đại biểu, doanh nghiệp lữ hành.

Chương trình phục dựng lễ mừng nhà rông mới diễn ra chiều cùng ngày với sự tham gia của nghệ nhân, già làng và cộng đồng Gia Rai. Hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa.

Cũng trong ngày 31-10, Giải chạy "Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn" năm 2026 sẽ khai mạc và trao giải tại Khu di tích Thắng cảnh Biển Hồ.

Ngày 1-11, xã tổ chức Giải thể thao dân tộc thiểu số với các môn đẩy gậy, kéo co và chạy cà kheo. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện còn có phiên chợ khoảng 30 gian hàng ẩm thực và giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; triển lãm "Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai"; cùng các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian và tham quan theo tuyến Biển Hồ - làng Ia Nueng - hàng thông trăm tuổi - đồng chè Biển Hồ - chùa cổ Bửu Minh - núi lửa Chư Đang Ya.

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa, con người, sản phẩm và các điểm đến du lịch của Biển Hồ, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong dịp Festival cồng chiêng.