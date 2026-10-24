Xã Biển Hồ ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan trước mùa lễ hội

Tham gia lễ phát động có hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người dân địa phương cùng cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Chu Hằng

Ngay sau lễ phát động, hoạt động tổng vệ sinh được triển khai tại khu vực tuyến đường D2 - Lâm viên Biển Hồ - Cầu treo - đường Phó Đức Chính; khu vực làng Ia Nueng. Các lực lượng tiến hành phát quang bụi rậm, cắt cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh hai bên đường và chỉnh trang cảnh quan các khu vực tham quan.

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải được phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan tại các khu vực công cộng và điểm đến du lịch.

Lễ phát động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị và cảnh quan du lịch; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Biển Hồ xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện, sẵn sàng đón khách.