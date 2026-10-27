Xã biên giới, vùng sâu thiếu nước sạch

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên (thứ 2 từ phải qua) khảo sát dự án thủy lợi và cấp nước sinh hoạt tại xã Lộc Thạnh.

Tuy có nhiều khó khăn trong đầu tư các dự án nước sạch nông thôn cho những xã này nhưng thành phố quyết tâm thực hiện với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Mong có dự án nước sạch

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên vừa có chuyến khảo sát các công trình thủy lợi, các dự án cấp nước sạch tại các xã vùng sâu, biên giới phía Bắc thành phố. Qua thực tế khảo sát, khó khăn mà các địa phương này gặp là người dân thiếu nước sạch sinh hoạt, đặc biệt vào mùa khô.

Ông Lê Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Trung cho biết: Đến nay, xã chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Người dân chủ yếu sử dụng nước từ giếng khoan, giếng đào; một số khu vực thiếu nước vào mùa khô. Mong thành phố quan tâm đầu tư các công trình thủy lợi, mở rộng mạng lưới cấp nước từ khu vực lân cận hoặc đầu tư nhà máy cấp nước, hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn xã để người dân có nước sạch trong sinh hoạt.

Cùng mong muốn, bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành cho hay: Hiện nay, xã chưa có công trình cấp nước sạch tập trung phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ dân là giếng khoan, giếng đào, nước mưa và một số nguồn nước khác được khai thác, sử dụng tại hộ gia đình. Nhiều khu vực nguồn nước bị ô nhiễm, giếng đào, giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm vôi nặng, không đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Đây cũng là khó khăn chung của các xã biên giới, xã vùng sâu ở khu vực phía Bắc thành phố như: Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Hưng, Bù Gia Mập, Đăk Ơ… Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng nhận xét: Do địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, suất đầu tư lớn, lợi nhuận không cao nên các doanh nghiệp không mặn mà đầu tư xây dựng các dự án cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt ở các xã biên giới, vùng sâu. Một khó khăn không nhỏ là nhiều hộ dân khu vực nông thôn có thói quen sử dụng nước từ giếng khoan, giếng đào vì không phải trả tiền nước, dẫn đến hiệu quả phục vụ của công trình cấp nước tập trung chưa cao. Cùng với việc quan tâm đầu tư, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân quan tâm hơn trong việc sử dụng nguồn nước sạch.

Ðảm bảo sức khỏe người dân

Việc đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho người dân ở các xã biên giới, vùng sâu được Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt quan tâm với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trong đó, các dự án cấp thiết sẽ được quan tâm triển khai sớm.

Ông Đặng Đình Thuần, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai cho hay: Doanh nghiệp đã trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 2 dự án cấp nước phục vụ cho các xã biên giới và các xã vùng sâu. Cụ thể, Dự án Nhà máy nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư cấp nước cho các xã: Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc Hưng và phường Lộc Ninh. Dự án Nhà máy nước hồ Cần Đơn cấp nước cho các xã: Tân Tiến, Thiện Hưng và Hưng Phước. Đối với 2 xã: Bù Gia Mập và Đăk Ơ, công ty đang nghiên cứu, khảo sát để đầu tư hồ chứa nước kết hợp nhà máy nước Bù Lư để cấp cho 2 xã.

Đại diện xã Lộc Thạnh kiến nghị thành phố ưu tiên đầu tư Dự án Nhà máy nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, cung cấp nước sạch cho xã Lộc Thạnh và một số xã lân cận. Việc đầu tư dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn nước sạch, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe nhân dân và từng bước thực hiện chỉ tiêu về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh: Thành phố quyết tâm bằng mọi nguồn lực đầu tư nước sạch cho 9 xã biên giới, xã vùng sâu khu vực phía Bắc. Chương trình khảo sát các công trình thủy lợi, dự án cấp nước với mục tiêu có nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trên cơ sở khảo sát thực tế, lắng nghe báo cáo của các nhà máy nước, của các địa phương về nhu cầu, khó khăn trong thu hút đầu tư dự án cấp nước sạch để đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố đầu tư nước sạch cho các xã biên giới, vùng sâu này. Trong đó, ưu tiên triển khai sớm Dự án Nhà máy nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

Theo đại diện các xã biên giới, vùng sâu, đối với khu vực dân cư phân tán, chưa có điều kiện tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, thực hiện các biện pháp xử lý, lọc nước tại hộ gia đình.