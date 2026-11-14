Xã biên giới Tuy Đức vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Các đồng chí Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân 2 bon tham dự.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại khu dân cư trong năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức cùng các đại biểu tham dự

2 bon hiện có 822 hộ với 3.374 nhân khẩu, đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,8% so với năm 2025.

Liên khu dân cư bon Đắk R’Tíh và bon Bu Dơng, xã Tuy Đức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng, có 726/822 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 93,3%, với 685 hộ giữ vững danh hiệu 3 năm liền. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường được quan tâm. Nhân dân tích cực đóng góp ngày công, đất đai, kinh phí xây dựng các công trình dân sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức tặng hoa và quà chúc mừng

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc từng bước được gìn giữ và phát huy. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự được chú trọng.

Đồng chí Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả hai bon đạt được; đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền và Ban Tự quản các bon tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa. Địa phương cần quan tâm công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài; gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà chúc mừng bà con bon Đắk R’Tíh và bon Bu Dơng, xã Tuy Đức

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quà chúc mừng khu dân cư và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Tuy Đức cũng trao quà cho khu dân cư, các gia đình và biểu dương, khen thưởng những gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đồng chí Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trao quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu cộng đồng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương Tuy Đức ngày càng phát triển.

Ngày hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương Tuy Đức ngày càng phát triển