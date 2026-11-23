Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Lý (tỉnh Thanh Hoá) Hà Văn Ca.

“Cầm tay chỉ việc” để người dân làm chủ công nghệ

- Trung Lý là xã vùng cao biên giới, địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, điều kiện giao thông và hạ tầng viễn thông còn nhiều khó khăn. Địa phương đã triển khai những giải pháp nào để đưa thông tin thiết yếu đến người dân, nhất là tại các bản xa, khu vực còn lõm sóng?

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Hà Văn Ca: Trung Lý là xã vùng cao biên giới, có địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt mạnh, dân cư sinh sống phân tán. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao.

Từ thực tiễn đó, Đảng ủy xã xác định giảm nghèo thông tin không chỉ là nhiệm vụ của lĩnh vực thông tin, truyền thông mà còn là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Muốn người dân thoát nghèo bền vững, trước hết phải tạo điều kiện để bà con tiếp cận thông tin, nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và biết vận dụng kiến thức vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Trung Lý hiện có 8 bản. Đến nay, 8/8 bản đã có sóng viễn thông; xã cũng triển khai 4 điểm kết nối internet vệ tinh Starlink, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin, phục vụ hoạt động của chính quyền và nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, việc 100% số bản đã có sóng không đồng nghĩa toàn bộ khu dân cư đều được phủ sóng. Do địa hình phức tạp, một số khu dân cư nằm xa trung tâm bản, ở vị trí bị núi cao che chắn vẫn chưa có sóng hoặc chất lượng kết nối chưa ổn định. Tại bản Co Cài, trạm phát sóng viễn thông đã được lắp đặt và đang chờ bàn giao để đưa vào sử dụng.

Đến nay, 8/8 bản của xã Trung Lý đã có sóng viễn thông.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát cụ thể những khu dân cư chưa có sóng, chất lượng kết nối còn yếu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp viễn thông quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng. Đồng thời, khai thác hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, các điểm kết nối internet hiện có và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của chính quyền.

Đối với những khu vực chưa có sóng, việc cung cấp thông tin vẫn phải được duy trì thông qua sinh hoạt chi bộ, họp bản, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, người có uy tín trong cộng đồng để chuyển tải thông tin bằng cách nói dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào.

Chúng tôi xác định không để người dân thiếu thông tin chỉ vì sinh sống xa trung tâm, không có điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo công nghệ. Mục tiêu không chỉ là phủ sóng đến tất cả các bản mà còn từng bước mở rộng vùng phủ sóng đến các khu dân cư, nâng cao chất lượng kết nối và bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng lợi ích từ thông tin và chuyển đổi số.

Mục tiêu của xã không chỉ là phủ sóng đến tất cả các bản mà còn từng bước mở rộng vùng phủ sóng đến các khu dân cư.

- Xã đã thành lập 8 Tổ công nghệ số cộng đồng để trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, VNeID và dịch vụ công trực tuyến. Từ thực tế triển khai, mô hình này phát huy hiệu quả như thế nào, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và những người còn hạn chế về tiếng phổ thông?

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Hà Văn Ca: Hiện nay, xã Trung Lý có 8 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 8 bản. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh.

Thực tế cho thấy, khó khăn trong chuyển đổi số ở địa bàn vùng cao không chỉ nằm ở hạ tầng hay thiết bị mà còn liên quan đến trình độ dân trí, khả năng sử dụng tiếng phổ thông, kỹ năng tiếp cận công nghệ và thói quen sinh hoạt. Có người đã có điện thoại thông minh nhưng chủ yếu chỉ dùng để nghe, gọi; có người còn tâm lý e ngại, sợ thao tác sai khi sử dụng các ứng dụng điện tử.

Vì vậy, Đảng ủy xã xác định hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng phải thiết thực, lấy nhu cầu và khả năng tiếp cận của người dân làm trung tâm. Thông qua các tổ, người dân được hỗ trợ sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin về bảo hiểm y tế, chính sách an sinh xã hội và các tiện ích số thiết yếu.

Chúng tôi không coi việc cài đặt được một ứng dụng hay kích hoạt được một tài khoản là kết quả cuối cùng. Điều quan trọng hơn là sau khi được hướng dẫn, người dân có thể tự mình sử dụng ứng dụng đó để giải quyết những nhu cầu thực tế.

Phương châm mà xã hướng tới là “cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đến đâu thực hành đến đó; người biết hướng dẫn người chưa biết, người thành thạo hỗ trợ người còn khó khăn”. Với người cao tuổi, người chưa thành thạo tiếng phổ thông, việc hướng dẫn phải kiên trì, trực quan, dễ hiểu và có thể lặp lại nhiều lần. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần phát huy những thành viên am hiểu tiếng dân tộc, phong tục, tập quán để hướng dẫn bằng ngôn ngữ phù hợp.

Phương châm mà xã hướng tới là “cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đến đâu thực hành đến đó".

Xã cũng chú trọng vai trò của đoàn viên, thanh niên, giáo viên và những người trẻ có kỹ năng công nghệ trong hỗ trợ gia đình, cộng đồng. Mỗi người trẻ biết sử dụng công nghệ có thể trở thành một người hướng dẫn ngay tại gia đình và bản mình.

Một yêu cầu quan trọng nữa là gắn hoạt động của các tổ với nhu cầu cụ thể của người dân, như thực hiện thủ tục hành chính, tìm hiểu chính sách hỗ trợ, tiếp cận thông tin sản xuất, tìm kiếm việc làm, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 8 Tổ công nghệ số cộng đồng, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng cho các thành viên và đánh giá hiệu quả thông qua khả năng sử dụng thực tế của người dân. Bởi chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân biết sử dụng công nghệ và cảm nhận được lợi ích cụ thể mà công nghệ mang lại cho cuộc sống.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

- Từ ngày 1.7.2025 đến ngày 21.5.2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 940 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,79%, thanh toán trực tuyến đạt 100%. Kết quả này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân? Địa phương có giải pháp gì để những hộ chưa có thiết bị hoặc chưa thành thạo công nghệ vẫn được thụ hưởng đầy đủ tiện ích số?

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Hà Văn Ca: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của chính quyền và phương thức phục vụ nhân dân tại Trung Lý. Với một xã miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, khoảng cách từ các bản đến trung tâm xã tương đối xa, việc đi lại còn khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ, dịch vụ công trực tuyến có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm thời gian, công sức và chi phí cho người dân.

Kết quả tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến thời gian qua thể hiện nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời cho thấy nhận thức của người dân về ứng dụng công nghệ đã có chuyển biến. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, chúng tôi xác định tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao chưa đồng nghĩa tất cả người dân đã có khả năng tự thực hiện thủ tục trên môi trường số. Thực tế vẫn còn những hộ chưa có thiết bị thông minh, chưa có điều kiện kết nối internet hoặc chưa thành thạo thao tác công nghệ. Nếu không có sự hỗ trợ phù hợp, chuyển đổi số có thể vô tình tạo ra khoảng cách mới trong tiếp cận dịch vụ công.

Vì vậy, quan điểm của Đảng ủy xã là đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng không để người dân bị hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ công vì thiếu thiết bị hoặc kỹ năng công nghệ. Xã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đúng quy định.

Quan điểm của Đảng ủy xã là đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng không để người dân bị hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ công vì thiếu thiết bị hoặc kỹ năng công nghệ.

Cùng với đó, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và cán bộ cơ sở trong hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngay tại địa bàn dân cư. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo hoặc người gặp khó khăn trong đi lại, cần có hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Xã cũng chú trọng công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng các kênh thông tin chính thống, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh hành vi lừa đảo trên môi trường mạng.

Với chúng tôi, mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính và chuyển đổi số không phải là những con số thành tích đơn thuần mà là sự hài lòng của người dân, là việc người dân được giải quyết công việc nhanh hơn, thuận lợi hơn, giảm thời gian, chi phí và những phiền hà không cần thiết. Chính quyền phải chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, chủ động tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

- Với đặc điểm dân cư và điều kiện tiếp cận thông tin không đồng đều, Trung Lý sẽ đổi mới công tác tuyên truyền như thế nào để chính sách đến đúng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng vào thực tế?

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Hà Văn Ca: Từ thực tiễn công tác ở cơ sở, chúng tôi nhận thấy một chủ trương, chính sách dù đúng đắn, thiết thực đến đâu nhưng nếu người dân không được tiếp cận đầy đủ, không hiểu rõ nội dung hoặc không biết cách thực hiện thì hiệu quả mang lại cũng sẽ bị hạn chế.

Đặc biệt, đối với xã vùng cao biên giới như Trung Lý, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông, Thái sinh sống, trình độ dân trí, khả năng sử dụng tiếng phổ thông và điều kiện tiếp cận công nghệ chưa đồng đều, công tác thông tin, tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Phương châm của xã là “đúng đối tượng, đúng nhu cầu, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực”.

Nội dung tuyên truyền cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống như chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội.

Trung Lý là xã vùng cao biên giới, có địa hình đồi núi hiểm trở, tuy nhiên, Đảng uỷ, Chính quyền xã đã nỗ lực đưa thông tin đến từng bản, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với đồng bào vùng cao, cần hạn chế cách truyền đạt nặng về văn bản, thuật ngữ chuyên môn; thay vào đó là những ví dụ cụ thể, hình ảnh trực quan và cách diễn đạt gần gũi. Khi tuyên truyền về bảo hiểm y tế, cần giúp người dân hiểu quyền lợi khi khám, chữa bệnh; khi tuyên truyền về chính sách hỗ trợ sản xuất, phải hướng dẫn rõ đối tượng, điều kiện, thủ tục và cách thức tiếp cận.

Với người còn hạn chế về tiếng phổ thông, cần phát huy vai trò của cán bộ và người có uy tín am hiểu tiếng dân tộc để giải thích chính sách bằng ngôn ngữ phù hợp. Có thể kết hợp tuyên truyền tại các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, video ngắn và các hình thức trực quan khác.

Bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, người có uy tín là những người gần dân, hiểu dân, nắm được phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng. Khi lực lượng này hiểu đúng chủ trương, chính sách và tích cực tuyên truyền, vận động thì hiệu quả sẽ rất thiết thực.

Đối với giáo viên, đoàn viên, thanh niên, cần phát huy vai trò trong nâng cao dân trí, hình thành kỹ năng số cho thế hệ trẻ và lan tỏa kiến thức đến gia đình, cộng đồng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng phải thực sự sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, không chỉ tuyên truyền những gì Nhà nước có mà còn phải tìm hiểu người dân đang cần gì, gặp khó khăn ở đâu để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội phát triển nhanh chóng, việc nâng cao khả năng nhận diện thông tin chính thống, phòng tránh tin giả, thông tin sai lệch và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng cũng hết sức quan trọng.

Đối với Trung Lý, hiệu quả công tác tuyên truyền không chỉ được đo bằng số cuộc họp, số lượt tuyên truyền hay số tài liệu đã phát, mà quan trọng nhất là người dân hiểu được gì, làm được gì và cuộc sống có chuyển biến tích cực như thế nào sau khi tiếp cận thông tin.

- Xin cảm ơn ông!