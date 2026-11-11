Xã biên giới Quảng Ninh có 25 tổ hòa giải đưa pháp luật đến từng thôn, bản

Với hơn 47% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), xã Quảng Đức đang đổi mới cách tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kết hợp giữa hình thức trực tiếp và ứng dụng công nghệ số.

Đội ngũ hòa giải viên được thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết tranh chấp. Ông Trần Văn Bảy, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Hải Thành, cho biết trước đây, khi xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh chấp đất đai, hòa giải viên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên đôi khi lúng túng.

Xã Quảng Đức (Quảng Ninh) thường xuyên tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Sau khi tham gia các hội nghị phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, ông biết cách vận dụng quy định để phân tích đúng sai, giúp người dân hiểu và giải quyết bất đồng ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Không chỉ tổ chức tuyên truyền trực tiếp, Quảng Đức còn phổ biến kiến thức pháp luật qua video ngắn, infographic, bài viết trên cổng thông tin điện tử xã, nhóm Zalo cộng đồng và hệ thống loa truyền thanh.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp hướng dẫn thủ tục hành chính cũng được triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin, giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thiết thực với đồng bào vùng biên như phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và bảo hiểm y tế.

Ông Tằng Dếnh Thân, người có uy tín ở bản Mốc 13, cho biết trước đây nhiều quy định về đất đai, hôn nhân và gia đình còn khó hiểu. Qua các buổi tuyên truyền tại thôn, bản, người dân được cán bộ giải thích cụ thể, dễ hiểu hơn.

Theo ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền các quy định về đất đai, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên không gian mạng.

Xã cũng dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến, tăng cường đối thoại và trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là trong hoạt động thương mại, dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới.