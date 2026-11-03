Xã biên giới Ia Lốp bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã biên giới Ia Lốp bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết (đợt 3) cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đơn vị đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Theo đó, 10 căn nhà được hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh Đắk Lắk thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, có 5 căn nhà do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng; 2 căn nhà do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP hỗ trợ, với mức kinh phí được hỗ trợ 80 triệu đồng mỗi căn và 3 căn nhà do Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng mỗi căn. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà là 740 triệu đồng.

Đại diện các gia đình cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo địa phương đã trao tặng bảng tượng trưng và gửi lời chúc mừng đến các gia đình được thụ hưởng. Đồng thời, mong muốn các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, sử dụng và bảo quản ngôi nhà hiệu quả, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Việc bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an toàn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng xã Ia Lốp ngày càng phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.