Lãnh đạo xã Chiềng Khoong kiểm tra cơ sở vật chất, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ tăng cường công tác phục vụ Nhân dân.

Phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh

Chiềng Khoong là xã biên giới của tỉnh Sơn La có địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại từng gặp nhiều trở ngại. Nơi đây có các dân tộc Thái, Mông, Kinh cùng chung sống. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kiến thức khoa học kỹ thuật còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, nguồn thu nhập còn thấp và không ổn định. Bên cạnh đó, nhận thức về phát triển kinh tế, giữ vững an ninh biên giới và đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận người dân chưa thực sự cao.

Nhận rõ những thuận lợi và khó khăn đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Khoong đã xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, tập trung vào những giải pháp đột phá, với phương châm "phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp".

Đồng thời, xã Chiềng Khoong tập trung nguồn lực phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Xã xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, cần chuyển đổi từ sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững. Xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ thương mại, chế biến long nhãn, trồng lúa nước chất lượng, kết hợp với phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học.

Xã Chiềng Khoong tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Hiện nay, trên địa bàn xã Chiềng Khoong xuất hiện nhiều mô hình kinh tế điển hình, ngày càng phát huy hiệu quả. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư trồng cây công nghiệp, cây ăn quả dài ngày, xây dựng vườn nhà kết hợp kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Các hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, hoạt động hiệu quả, giúp người dân liên kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm theo đúng mục tiêu đề ra.

Anh Lường Văn Mười, bản Huổi Bó, xã Chiềng Khoong chia sẻ, anh trồng 5ha nhãn, trong đó 3,5ha cho thu hoạch, sản lượng hơn 20 tấn quả, doanh thu trên 600 triệu đồng, lợi nhuận hơn 400 triệu đồng. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, đời sống của gia đình anh ngày càng dư giả và có thu nhập cao.

Bên cạnh công tác phát triển kinh tế, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở đường giao thông nông thôn cũng được Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoong đặc biệt quan tâm. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm được xã ưu tiên thực hiện. Với sự hỗ trợ của cấp trên và sự đóng góp của nhân dân, Chiềng Khoong đã tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông liên xã, liên bản, bê tông hóa các tuyến đường chính trong khu dân cư. Hệ thống thủy lợi, kênh mương được củng cố và nâng cấp, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân.

Cơ sở hạ tầng được cải thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, người dân đi lại dễ dàng hơn, các phương tiện dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục đến được với từng bản. Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn mới ở vùng biên giới xã Chiềng Khoong có những thay đổi rõ rệt.

Người dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La đang gặt lúa.

Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội

Xã Chiềng Khoong luôn quan tâm, chỉ đạo tốt công tác GD&ĐT, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non và phổ thông. Hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng khang trang, đội ngũ giáo viên không ngừng rèn luyện chuyên môn, đảm bảo các cháu học sinh có môi trường học tập tốt nhất. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được tăng cường, trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu, công tác tuyên truyền bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức nhân các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm. Các thiết chế văn hóa cơ sở phát huy hiệu quả hoạt động, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" lan tỏa rộng khắp, tạo môi trường xã hội lành mạnh, đoàn kết, tương thân tương ái.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong cho biết: Phát triển kinh tế phải đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh. Xã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, xã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới. Người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Chiềng Khoong đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội là kết quả của sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Những bước tiến này không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, xã biên giới Chiềng Khoong chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển vững chắc hơn, ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là lá chắn vững chắc ở vùng biên giới.