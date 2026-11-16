Xã Bế Văn Đàn tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam nữ

Giải đấu thu hút 12 đội bóng đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và các xóm trên địa bàn xã, tranh tài ở nội dung bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp, đội hình gồm 2 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng đạt thành tích cao tại giải đấu.

Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, các đội cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha phối hợp, tấn công và phòng thủ đẹp mắt, tạo không khí thi đấu sôi nổi.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xóm Cách Linh, giải nhì cho đội liên quân Trường Mầm non Cách Linh và Công an xã; đồng giải ba cho 2 đội: Trường Tiểu học và THCS Bế Văn Đàn 1, Trường Tiểu học và THCS Bế Văn Đàn 2.