Xã Bát Tràng nâng cao nhận thức của trẻ em về pháp luật

Nam Long chứng kiến lượng tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm gần 3.000 tỷ đồng sau 9 tháng; Khang Điền tăng mạnh lượng tiền nắm giữ nhưng chủ yếu nhờ nguồn vốn vay, trong khi Bluemarq Group có sự dịch chuyển đáng kể từ tiền mặt sang các khoản đầu tư tài chính, phần lớn là cho vay ngắn hạn. Những biến động này đặt ra câu hỏi về chất lượng dòng tiền và khả năng thanh khoản thực sự của các doanh nghiệp bất động sản.