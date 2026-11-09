Xã Bát Tràng nâng cao nhận thức của trẻ em về pháp luật
Một phiên toà giả định đã được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Đa Tốn, xã Bát Tràng vào sáng nay, 9/11. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Thông điệp của ngày này được xã Bát Tràng tập trung nhấn mạnh, đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Với mục tiêu đó, phiên toà giả định đã được giới thiệu cặn kẽ cho các em học sinh về mục đích, nguyên tắc và bối cảnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-bat-trang-nang-cao-nhan-thuc-cua-tre-em-ve-phap-luat-246261109211331713.htm