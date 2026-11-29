Xã Bất Bạt nỗ lực giữ vững địa bàn không ma túy
Để giữ vững thành quả xây dựng địa bàn không ma túy, năm 2026, xã Bất Bạt đang dồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp từ đấu tranh trấn áp tội phạm, phòng ngừa tại cơ sở đến hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là nỗ lực thiết thực nhằm tiếp tục duy trì vững chắc 26 xã, phường không ma túy đã đạt được trong năm 2025.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-bat-bat-no-luc-giu-vung-dia-ban-khong-ma-tuy-246261129184953537.htm