Xã Bất Bạt: Đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật và an sinh xã hội

Đưa chính sách pháp luật đến tận cơ sở

Trong đời sống hằng ngày, những quy định về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, hôn nhân và gia đình, đất đai, thừa kế hay chính sách an sinh xã hội đều có mối liên hệ trực tiếp với quyền và lợi ích của mỗi người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ, hiểu đúng và vận dụng các quy định pháp luật khi phát sinh vấn đề.

Các đại biểu và nhân dân đến dự hội nghị. Ảnh: Công Phương

Từ thực tế đó, việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngay tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Thay vì chỉ cung cấp những quy định mang tính khái quát, các nội dung được lựa chọn gắn với những vấn đề người dân thường gặp trong cuộc sống, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình và biết cách tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Hội nghị tại xã Bất Bạt hướng tới mục tiêu đưa các chính sách, quy định pháp luật thiết thực đi vào đời sống, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật và góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho nhân dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội cho biết, Hội được thành lập từ năm 2012 và luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích và phương châm “Đồng hành cùng người dân, đưa pháp luật đến gần cơ sở”.

Thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Phương

Hội đã tập trung hỗ trợ tư vấn, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ. Hàng năm, Hội phối hợp tổ chức từ 14 đến 16 hội nghị tuyên truyền tại các địa phương.

Nội dung sát với những vấn đề người dân quan tâm

Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Quốc Tuấn trực tiếp truyền đạt các nội dung về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và chính sách an sinh xã hội trong Luật Thủ đô 2026.

Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn, báo cáo viên tại hội nghị. Ảnh: Công Phương

Đối với lĩnh vực an toàn giao thông và phòng, chống ma túy, báo cáo viên phổ biến những quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phân tích các nguy cơ và tác hại của tệ nạn ma túy đối với gia đình, cộng đồng. Báo cáo viên nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chủ động phòng ngừa những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sự an toàn của cộng đồng.

Đáng chú ý, nội dung về an sinh xã hội cũng được dành nhiều thời lượng trao đổi, giúp người dân nắm bắt thêm thông tin về các chế độ hỗ trợ, trợ giúp xã hội và chính sách ưu đãi dành cho các đối tượng chính sách, người yếu thế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng chia sẻ về hai nghị quyết trong Luật Thủ đô 2026 liên quan đến chính sách an sinh xã hội, thông tin tới người dân những điểm mới, chính sách đặc thù nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng không gian sống an toàn, văn minh.

Những nội dung tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh các chính sách mới cần được chuyển tải đến người dân bằng hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận, để người dân không chỉ biết chính sách mà còn có thể hiểu được quyền lợi của mình và cách thức tiếp cận khi thuộc diện được hưởng.

Các đại biểu, nhân dân cùng các thành viên Hội liên hiệp phụ nữ xã Bất Bạt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Công Phương

Cùng với đó, các quy định thiết thực của Luật Hôn nhân và Gia đình cũng được phổ biến, tập trung vào quan hệ nhân thân, tài sản chung, tài sản riêng, quyền thừa kế và bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em trong gia đình.

“Những nội dung trong buổi tuyên truyền hôm nay rất ý nghĩa và phù hợp với chúng tôi. Báo cáo viên đã chia sẻ những thông tin rất thiết thực, sát sườn với chúng tôi như về thừa kế, tài sản hoặc chính sách an sinh xã hội trong Luật Thủ đô 2026. Ngoài ra, báo cáo viên chia sẻ kiến thức pháp luật gắn với những tình huống người dân có thể gặp phải nên cũng trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn”, chị Nguyễn Thị Thắm, thôn Ngọc Nhị chia sẻ.

Tại hội nghị, người dân đã trực tiếp đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến đời sống sinh hoạt, thủ tục pháp lý và các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Các luật sư, chuyên gia đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp được người dân nêu ra. Đây cũng là điểm thiết thực của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở giúp người dân có thể giải đáp từng tình huống cụ thể mà mình đang quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bất Bạt Lê Thị Tuyến nhấn mạnh, sự phối hợp giữa tổ chức xã hội, chính quyền địa phương và đội ngũ luật sư, chuyên gia không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn mở rộng cơ hội để mọi người, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng yếu thế, được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách pháp luật của nhà nước một cách bình đẳng.