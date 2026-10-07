Xã Bảo Yên nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chú trọng nâng cao sức khỏe Nhân dân

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), xã Bảo Yên đã tập trung vào 4 nhóm dự án có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, gồm: Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; Dự án 9 về đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong thực hiện Dự án 6, xã Bảo Yên đã tập trung bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại thôn được chú trọng xây dựng; hoạt động của các đội văn nghệ truyền thống được hỗ trợ, duy trì; thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại thôn từng bước được đầu tư. Ngoài ra, tổ chức các ngày hội thể thao truyền thống, ngày hội, giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo môi trường để người dân chủ động tham gia gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa; đồng thời từng bước khai thác những giá trị này gắn với phát triển du lịch, tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Ảnh: Thu Trang

Mặt khác, Bảo Yên cũng chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong triển khai Chương trình 1719. Trong quá trình thực hiện Dự án 7, xã đã tập trung thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh Thalassemia; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là người dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ và trẻ nhỏ. Công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em được tăng cường, hướng tới nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Đồng thời, nâng cao thể trạng, tầm vóc, tuổi thọ của người dân tộc thiểu số; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và từng bước kiểm soát, tiến tới loại bỏ dịch bệnh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống

Cùng với tăng cường chăm lo sức khỏe Nhân dân, xã Bảo Yên đã chú trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, nhất là đối với những vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng dân số và đời sống cộng đồng. Theo đó, xã đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, cung cấp tài liệu, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động và tư vấn pháp luật về hôn nhân, gia đình; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa và các hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần thay đổi hành vi trong hôn nhân, từng bước giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Yên đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Huyền

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, xã tăng cường phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính sách dân tộc thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp-phích, các nền tảng số và những hình thức truyền thông phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đặc biệt là phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong việc vận động người dân chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu của Chương trình. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình, tạo động lực để cộng đồng cùng tham gia, thay vì chỉ thụ hưởng chính sách.

Để bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, UBND xã Bảo Yên yêu cầu, quá trình triển khai phải công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, các thôn và tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026, bảo đảm các nguồn lực của Chương trình được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, thiết thực đối với người dân. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo nền tảng để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững.