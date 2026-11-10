Xã Bảo Thắng: Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, người đi xe máy đối mặt mức phạt 14,5 triệu đồng

Cụ thể, khi làm nhiệm vụ trên đường Cách Mạng Tháng 8, xã Bảo Thắng, tổ công tác phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 24B2-294.xx có biểu hiện bất thường nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý lái xe vi phạm.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là V.V.L, trú tại xã Gia Phú. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy người này vi phạm ở mức 0,568 mg/l khí thở, vượt mức cao nhất theo quy định đối với người điều khiển xe mô tô.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, người vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, người điều khiển phương tiện có thể phải đối mặt với tổng mức xử phạt dự kiến lên tới 14,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; luôn mang đầy đủ giấy tờ theo quy định và nghiêm túc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.